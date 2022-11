Kreuzfahrt: Expertin schaut sich Aida-Kabine genauer an – ihr Urteil ist deutlich

Eine Kreuzfahrt soll möglichst entspannend sein, Urlauber wollen eine schöne Zeit an Deck genießen. Immerhin legen Reisende eine Menge Geld auf dem Tisch, um eine Auszeit vom sonst so stressigen Berufsalltag zu verbringen. Ob eine Kreuzfahrt gelungen oder nicht ist, hängt jedoch von einigen Faktoren ab.

So spielen zum Beispiel die Kabinen eine große Rolle dabei, ob sich Urlauber auf einer Kreuzfahrt wohlfühlen. Immer wieder teilen Aida-Gäste ihre Erfahrungen zu den Kabinen in den sozialen Netzwerken. Jetzt verbrachte eine Kreuzfahrt-Bloggerin ihren Urlaub in der Meerblickkabine 4118 auf der „Aida Cosma“ – und ließ andere Kreuzfahrt-Fans an ihrem Erlebten teilhaben. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet davon.

Kreuzfahrt-Bloggerin wurde an Bord nicht enttäuscht

Immer wieder nehmen Kreuzfahrt-Blogger ihre Abonnenten mit durch ihren Alltag an Bord. So auch „Shippermaus“ Kreuzfahrtbloggerin. Sie teilte auf Facebook einige Fotos von ihrem Kreuzfahrt-Ausflug. Zuvor berichtete sie ihren Followern, dass sie gerne ein Zimmer auf Deck 4 hätte, „um die Nähe zum Wasser genießen zu können.“

Und zum Glück wurde sie nicht enttäuscht. Die Kabine war genauso, wie es sich wünschte. „Die Couch am Fenster bietet sehr viel Platz, um sich entspannt darauf hinzusetzten oder zu legen. Und mit dem grandiosen Blick aufs Wasser kann man wunderbar seine Gedanken schweifen lassen“, berichtete die begeisterte Urlauberin. Außerdem sei die Kabine 4118 „sehr ruhig gelegen und unmittelbar bei den Aufzügen“.

Kreuzfahrt: Bloggerin teilt jede Menge Fotos mit ihren Followern

Dazu teilte die Kreuzfahrt-Bloggerin Fotos aus der 4118-Kabine, um ihren Abonnenten ebenfalls Urlaubsfeeling zu vermitteln.