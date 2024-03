Kreuzfahrt: Gestank in der Kabine bringt Gäste um den Schlaf – übler Verdacht

Auf dem Sonnendeck liegen, die Meeresbrise um die Nase wehen lassen – oder in der Kabine vom Bett aus durch das Fenster auf das blaue Meer hinausblicken. Wie man seine Kreuzfahrt am liebsten verbringt, kann jeder Passagier frei nach Belieben entscheiden.

Doch nicht immer ist das alles so sorglos und traumhaft, wie man sich das vorstellt. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet von einer Aida-Passagierin, die in ihrer Kabine ein unschönes Erlebnis gemacht hat – und mit dem sie offenbar keinesfalls alleine ist.

Kreuzfahrt: Grässlicher Gestank in Aida-Kabine

Frische Luft auf hoher See, der typische Geruch von Salzwasser in der Nase – so wünscht man sich das auf einem Kreuzfahrt-Schiff. Doch was eine Passagieren auf der „Aida Nova“ erlebte, war das genaue Gegenteil: Ein beißender Gestank in der eigenen Kabine! Das kann nun wirklich niemand im Urlaub gebrauchen.

Von einem ekelhaften Rauchgeruch berichtet die Frau in den sozialen Medien. Stundenlang habe sie lüften müssen, um es überhaupt in der Kabine auszuhalten. Ein unangenehmer Einzelfall? Offenbar nicht, wenn man in die Kommentare unter dem Post der Aida-Passagierin blickt.

Passagiere klagen über stinkende Kabinen

Hier finden sich reihenweise ähnliche Berichte von Passagieren der Kussmund-Flotte. Einige Urlauber beklagten in ihrer Kabine sogar einen derart heftigen Gestank, dass sie mehrfach ihre Bettwäsche wechseln lassen mussten! Andernfalls wäre an Schlaf nicht zu denken gewesen.

Aber was genau steckt hinter dem unschönen Geruch in der Kabine?