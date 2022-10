Kreuzfahrt: Trotz Spar-Offensive – Luxus auf Aida löst heftige Debatte aus! „Überbewertet“

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig – je tiefer man in die Tasche greifen, desto mehr Unterhaltung ist jedoch meistens drin. So eine Kreuzfahrt in die Karibik oder durch Europa Touristen kann schon schon einiges kosten. Darum entscheiden sich einige Urlauber häufig für Schnäppchen-Angebote von Aida & Co.

Doch Fans streiten dabei über ein Thema, das von manchen als absolutes Muss, von anderen dagegen als „überwertet“ bezeichnet wird, berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Kreuzfahrt-Fans streiten über Luxus-Ausstattung in Kabinen

Eine Kreuzfahrt ist vor allem für Familien und Singles oft deutlich teurer als ein Pauschalurlaub in einem Hotel, weshalb das Angebot der Aida durchaus als Schnäppchen bezeichnet werden kann. Wie „MOIN.de“ schreibt, ist ein 14-Tage-Trip bei Aida Cruises in einer Einzelkabine aktuell für 1.500 bis 2.500 Euro zu haben.

Einen Haken hat die Sache jedoch: Die Preise gelten nur für eine Innenkabine auf dem Schiff, Zugang zu einem eigenen Balkon hat der Reisende in dem Fall nicht.

Was auf den ersten Blick gar nicht so schlimm klingt, ist für einige Kreuzfahrt-Touristen allerdings ein absolutes No-Go. Auf Facebook löst die Kabinenwahl daher eine heftige Diskussion aus: Ein Balkon „gehört unbedingt zur Kreuzfahrt. Eine Reise für Balkon wäre für mich undenkbar“, schreibt eine Frau deutlich.

Kreuzfahrt: „Ich oute mich als Geizhals“

Auch für Familien mit kleinen Kindern, die die Windeln ihres Nachwuchs gerne auf dem Balkon lagern oder Raucher, die gerne eine Zigarette auf dem eigenen Balkon genießen, ist der eigene Balkon das Extra-Geld wert.

Es gibt allerdings viele Kreuzfahrt-Fans, die das ganz anders sehen und eine Balkon-Kabine „überbewertet“ finden. „„Ich bin ausschließlich immer nur zum Schlafen in der Kabine und in der übrigen Zeit eh an Deck oder an Land“, stellt ein Mann klar. Ein anderer stimmt dem zu: „Ich oute mich mal als Geizhals, wir buchen immer Innenkabine. Das ist ganz einfach deswegen, weil wir nur zum Pennen da sind. Das Gesparte geben wir dann woanders aus.“

