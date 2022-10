Kreuzfahrt: Urlauberin will einchecken – doch Crew greift plötzlich ein

Eine Kreuzfahrt ist kein gewöhnlicher Urlaub. Den Touristen wird durch eine Kreuzfahrt zum einen besonders viel Programm geboten, sie sehen viele Städte oder sogar Ländern in kurzer Zeit – aber bei einer Kreuzfahrt gelten auch Regeln, die bei anderen Urlauben nicht greifen.

So musste eine Urlauberin beim Einchecken auf der Aida direkt ein Stück aus ihrem Gepäck abdrücken, weil dessen Benutzung an Bord nicht erlaubt war, berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: Crew nimmt Gepäck genau unter die Lupe

Die offenbar ahnungslose Passagierin hatte sich für ihre Kreuzfahrt einen Wasserkocher eingepackt – wohl, um sich damit unter anderem Kaffee in ihrer Kabine aufkochen zu können. Schließlich genießen viele Kreuzfahrt-Fans ihren ersten Kaffee am Morgen am liebsten auf der eigenen Kabinen-Veranda mit Blick auf das Meer.

Die Aida-Crew machte diesem Plan der Frau allerdings einen Strich durch die Rechnung, als sie das Schiff betreten wollte. Laut „MOIN.de“ wurde der Elektro-Gegenstand gleich zu Beginn eingesackt.

Wissenswertes über die Kreuzfahrt-Reederei Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2022) besteht die Flotte aus 13 Schiffen

„Ich musste meinen Wasserkocher abgeben und bei Abreise wieder abholen“, berichtet die Urlauberin.

Kreuzfahrt: Dieses Gegenstände sind in den Kabinen verboten

Doch der Wasserkocher ist nicht der einzige Gegenstand, der für Touristen in den Kabinen verboten ist. Laut Bordordnung von Aida Cruises dürfen auch Bügeleisen, Tauchsieder, Kerzen und andere Mittel zur Erhitzung oder Erwärmung von Wasser nicht benutzt werden.

Für Kreuzfahrt-Urlauber, die ihren Kaffee aber trotz alledem morgens in ihrer eigenen Kabine genießen möchten, gibt es dennoch zahlreiche Optionen, wie du im ganzen Artikel bei „MOIN.de“ lesen kannst.