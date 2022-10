Kreuzfahrt: Abzocke! Wer hier nicht aufpasst, muss kräftig draufzahlen

Eine Kreuzfahrt bietet Touristen nicht nur die unendlichen Weiten des Meeres, sondern auch die Möglichkeit, viele Städte in kurzer Zeit zu erkunden.

Dabei können Kreuzfahrt-Reisende, die zum Beispiel mit der Aida unterwegs sind, die Ausflüge an Land oft über die Reederei selbst buchen – doch auch Trips auf eigene Faust sind während der Landgänge üblich. Dabei müssen Touristen aber aufpassen, sonst werden sie schnell mal übers Ohr gehauen, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Achtung beim Landgang!

Eine Kreuzfahrt auf der Aida bietet gewillten Touristen das „Rundum-Sorglos“-Paket. Ausflüge an Land sowie Transportmöglichkeiten zu Sehenswürdigkeiten werden auf Wunsch und Aufpreis für den Kunden organisiert, er muss sich keine Sorgen darüber machen, nach seinem Ausflug rechtzeitig wieder an Bord zu sein bevor das Schiff wieder in See sticht.

Es gibt allerdings auch Kreuzfahrt-Reisende, die die Stadt, in der der Dampfer angelegt hat, lieber selbst erkunden und ihr Programm frei gestalten.

Mehr zum Kreuzfahrt-Unternehmen Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2022) besteht die Flotte aus 13 Schiffen

Dazu gehört dann aber auch die nötige Organisation, wie zum Beispiel die Buchung eines geeigneten Transportmittels – und genau da kann es richtig teuer für Touristen werden, berichtet „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: Urlauber muss horrende Summe für Taxi zahlen

So schildert „MOIN.de“ den Fall eines Urlaubers in der italienischen Stadt Palermo. Der Mann musste für eine Taxifahrt 90 Euro zahlen, obwohl er die Strecke zu Fuß in rund 45 Minuten hätte zurücklegen können.

Der Mann rät deshalb anderen Touristen, vor Ort immer erst den Preis für die gewünschte Leistung zu erfragen. Was er außerdem für einen Tipp für andere Kreuzfahrt-Reisende hat, liest du bei „MOIN.de“.