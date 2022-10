Kreuzfahrt: Paar bricht zu Urlaubsreise auf – es kehrt nie wieder nach Hause zurück

Damit hätte das Paar, dass 1992 zum ersten Mal auf eine Kreuzfahrt aufbrach, sicherlich nie gerechnet. Diese eine Reise hatte die Leidenschaft für die Reiseform entfacht und seither war das Pärchen nicht mehr zu bremsen. Ihr Entschluss war gefasst.

Im Mai 2021 ging das Paar aus Australien dann zum letzten Mal auf Kreuzfahrt. Denn sie sollten nie wieder zurückkehren.

Kreuzfahrt für immer

Nein, das Paar ereilte kein schlimmes Schicksal. Es war alles Teil eines von langer Hand geplanten Coups. Denn die Australier in ihren Fünfzigern wollten ihr restliches Leben auf einem Schiff verbringen. „Wir waren unser ganzes Leben lang sparsam und haben gespart und investiert, um unsere Ziele zu erreichen“, erzählte die Frau gegenüber „7News Australia“.

Die Buchhalterin hatte die wilde Idee irgendwann durchkalkuliert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich „finanziell Sinn“ mache. Günstiger als eine Hypothek für ein Haus sei es allemal. „Wir lieben es zu reisen und suchten nach einer Möglichkeit, im Ruhestand kontinuierlich zu reisen.“ Dafür plante sie ein, dass 40 Euro pro Tag für sie und ihren Partner ausreichen sollten. „Uns geht es nicht um materialistische Dinge, sondern um Erfahrungen.“

Paar will nie wieder ans Festland

Seit Mai 2021 verbringt das Paar seine Frührente auf hoher See. Es würde am liebsten nie wieder an Land. Doch müssen die zwei zwischendurch immer wieder Fuß aufs Festland setzen. Denn nicht immer stimmen die Fahrpläne der Reisen überein. Und dann verbringen sie die Zeit zwischen den Fahrten auf dem Trockenen.

Mehr News: Kreuzfahrt: Abzocke! Wer hier nicht aufpasst, muss kräftig draufzahlen

Diese Pausen nutzt das Paar stets, um die Familie oder Freunde zu besuchen. So oft käme das allerdings nicht vor. „Wir haben nicht vor, in Zukunft dauerhaft an Land zu leben“, stellt die Frau klar.

Paar gibt Tipps für Kreuzfahrt-Leben

Die Vorzüge eines Lebens auf dem Schiff überwiegen für sie. „Es ist ein entspanntes Reisen ohne die Komplikationen, die mit der Buchung von Hotels, Restaurants und Transportmitteln verbunden sind, und es bleibt im Rahmen unseres Budgets.“ Sie empfiehlt jedoch, bei den Treueprogrammen der Reedereien mitzumachen. So könnten sie und ihr Partner immer wieder bares Geld sparen und gleichzeitig das vielseitige Angebot an Bord nutzen.

Auch dieser Mann verbringt sein Leben auf hoher See: Kreuzfahrt: Mann lebt dauerhaft auf Schiff – so viel kostet ihn das monatlich

Wichtig sei es ihrer Meinung nach flexibel bei der Planung zu und Buchung zu bleiben. Es könne immer etwas dazwischenkommen, wie zum Beispiel ein Unwetter. Von den Getränkepaketen an Bord rät sie jedoch ab, die seien stets zu teuer. Und immer nur so viel Gepäck mitnehmen wie unbedingt nötig. Denn zu viele Koffer und Taschen seien einfach nur hinderlich beim Reisen, erzählt die Frau gegenüber „7News Australia“.