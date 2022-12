Kreuzfahrt: Passagierin betritt ihre Kabine – plötzlich sieht sie DAS an ihrer Decke

Es sind oft die kleinen Gesten im Leben, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und in Erinnerung bleiben. Das hat jetzt auch eine Kreuzfahrt-Passagierin bei ihrer Fahrt mit der Aida hautnah erlebt.

In ihrer Kabine auf dem Kreuzfahrt-Schiff hat sie nämlich eine besondere Entdeckung gemacht, berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Kreuzfahrt: Überraschung in Kabine

Denn als sie von ihrem Balkon aus wieder in ihr Zimmer trat, baumelte plötzlich etwas von der Decke: Ein Affe! Doch wer jetzt denkt, dass es sich dabei um ein echtes Tier handelt, liegt daneben.

Vielmehr hatten Crew-Mitglieder den Affen aus Handtüchern gebastelt und mit einem Kleiderbügel an die Decke gehängt, berichtet MOIN.de. Das Tier bestand aus einem gelben und einem orangefarbenen Handtuch und hatte sogar Augen. Eine besondere Entdeckung, die der Passagierin wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Kreuzfahrt-Crew begeistert mit kreativen Ideen

Dass sich diese Tierchen ab und an in die Kabinen der Passagiere verirren, ist übrigens kein Geheimnis unter alteingesessenen Kreuzfahrt-Fans. Egal, ob Nilpferd, Elefant, Frosch, Schwan oder Affe – das Kabinen-Personal lässt sich so manches Mal ganz schön was einfallen.

