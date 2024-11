Kreuzfahrt: Aida macht Rückzieher – der Grund ist ernst

Weg vom regnerischen und kalten Winter in Deutschland, hin zu Baklava, Meze und einer schönen warmen Brise um die Nase. Kein Wunder, dass viele Menschen ins Flugzeug oder auf das Kreuzfahrt-Schiff steigen, um in fremde Länder zu entfliehen.

Doch jetzt müssen Aida-Urlauber aufpassen. Hier macht die Reederei einen Rückzieher. Ist dein Urlaub jetzt in Gefahr?

Kreuzfahrt: Aida verändert DIESE Route – bist du betroffen?

Händchenhaltend und in romantischer Stimmung durch Istanbul schlendern – dazu die zahlreichen Moscheen oder Museen besichtigen und der Hektik der Vorweihnachtszeit entfliehen. Klar, das klingt verlockend – immerhin muss man sich nicht mit dem Terminkalender der Liebsten herumschlagen oder alle paar Tage Geschenke austauschen.

+++ Kreuzfahrt: Bittere Absage! Für Passagiere ändert sie alles +++

Und gerade eine Kreuzfahrt durch das Rote Meer bietet logischerweise viele weitere schöne Ziele. Doch nun hat Aida eine Schocknachricht, denn wie „schiffe-und-kreuzfahrt“ erfahren hat, werden gleich mehrere Halte einer Route gestrichen.

So wurde mitgeteilt, dass „die AIDAstella im Herbst 2025 nicht mehr nur das Rote Meer, sondern rund um Afrika als Winterfahrtgebiet“ befahren soll. Diese Änderung führt nicht nur zu einer „deutlich längeren Route“, sondern eben auch zu Fahrplanänderungen. So müssen „die Anläufe in Istanbul und Rhodos entfallen“.

Aida: Diese Routen sind gestrichen!

Doch Halt – warum das Ganze? Schließlich sind beide Städte wunderschön und locken mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Nun, es liegt daran, dass die Kreuzfahrtreederei „aufgrund der anhaltend angespannten Sicherheitslage in verschiedenen Regionen des Nahen Ostens“ entschieden hat, dass die Sicherheit der Urlauber und der Crew auf dieser Route nicht gewährleistet ist.

Hier findest du noch einmal eine Auflistung aller gestrichenen Kreuzfahrt-Reisen:

AIDAstella:

Absage aller Reisen mit Abfahrtsdatum vom 23.10.2025 – 02.12.2025

Absage aller Reisen mit Abfahrtsdatum vom 03.03.2026 – 02.04.2026

Absage aller Reisen mit Abfahrtsdatum vom 22.04.2026 – 17.05.2026

AIDAcosma:

Absage der Reise ab dem 18.03.2026

Absage der Reise ab dem 21.03.2026

Absage der Reise ab dem 08.04.2026

Absage der Reise ab dem 11.04.2026

Wie die Webseite nun offenbarte, wird die AIDAstella-Route nun alternativ über Griechenland und Sizilien bis nach Mallorca fahren.