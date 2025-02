Kreuzfahrt: Illegal! Passagiere verstoßen immer wieder gegen strenge Regeln

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reisefans ein absolutes Highlight. Sie erkunden verschiedene Destinationen und lernen neue Kulturen kennen. Auch an Board haben sie die Qual der Wahl: sie können entspannen, das Entertainment-Programm genießen oder sich die Mägen am Buffet vollschlagen.

Ähnlich wie in der Bahn und im Flugzeug gibt es auch bei einer Kreuzfahrt Regeln, die eingehalten werden sollten. Das Problem: Eine von ihnen wird nach Angaben von „Moin.de“ immer wieder gebrochen.

Kreuzfahrt: Diese Regel wird von Gästen gebrochen

Aufgeflogen ist das Ganze aufgrund einer simplen Frage auf Facebook. In einer Gruppe für Aida-Fans schrieb eine Userin: „Kann mir jemand sagen, ob man wirklich ein Glätteisen nicht mitnehmen darf?“

Die Antwort darauf ist simpel: Ja, es stimmt. Denn zu den verbotenen Gegenständen an Board zählen nach Angaben der Aida-Website auch Heizgeräte. Gäste dürfen also neben Infrarotlichtlampen, Heizdecken, Bügeleisen, Wasserkocher, Tauchsieder und Kaffeemaschinen auch kein Glätteisen mitnehmen. Das erhöht nämlich die Brandgefahr an Bord.

Glätteisen-Verbot: Reisende verstoßen immer wieder

Auf der Website informiert Aida: „Unser Kapitän trägt die Verantwortung für alle Gäste und Crew-Mitglieder, seinen Anordnungen ist daher Folge zu leisten (…) Ein Verstoß sowie die wiederholte Missachtung von Anweisungen des Kapitäns kann – je nach Einzelfall und Schwere des Verstoßes – bis zu einem Verweis von Bord durch den Kapitän führen.“

Aus den Facebook-Kommentaren geht aber hervor: Einige Aida-Fans würden dieses Risiko offenbar in Kauf nehmen. Einige animieren sogar, gegen die Regel zu verstoßen, wie du bei unserem Partnerportal „Moin.de“ nachlesen kannst <<