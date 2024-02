Kreuzfahrt: Aida-Gäste stinksauer – dieses Verhalten anderer Urlauber macht sie rasend

Wenn Reisende zum ersten Mal eine Kreuzfahrt antreten, haben sie oft zahlreiche Fragen und machen sich im Vorfeld viele Gedanken. Vor allem das Thema Trinkgeld ist dabei allgegenwärtig und führt zu vielen Diskussionen unter den Gästen von Aida-Kreuzfahrten.

Aber nicht nur das Thema Trinkgeld wird hitzig diskutiert. Auch beim Thema Kleidung kommt es immer wieder zu Kontroversen und hitzige Debatten unter den Reisenden.

Kreuzfahrt: Diskussion unter Aida-Gästen artet aus

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, wollte sich eine Aida-Urlauberin in den sozialen Netzwerken über die Gewohnheiten und Etiketten zum Thema Kleidung bei einem Abendessen an Bord erkundigen. Daher stellte die Frau die Frage, ob es einen speziellen Dresscode auf See in den Aida-Restaurants geben würde.

Eigentlich eine ganz normale Frage, die die Frau da öffentlich gestellt hat, könnte man meinen. Aber diese Frage sorgte für ziemlich viel Zündstoff. Was sich dann in der Kommentarspalte abspielte, war bestimmt nicht das Ergebnis, was sich die Frau von der Thematik erhofft hatte. Es schaukelte sich so weit hoch, dass sie sich gezwungen sah, die Kommentare zu deaktivieren.

Kreuzfahrt: Der Grund der Wut ist simple

Laut unserem Partnerportal MOIN.DE hätten sich viele Restaurant-Gäste in den Kommentarspalten beschwert und von unschönen Szenen geschrieben, die sie auf der Aida erlebt haben. So sollen einige Männer in kurzen Hosen oder Sportkleidung zum Abendessen erschienen sein. Und das empfinden viele Aida-Urlauber als unangemessen, weil es einfach nicht zum Abendessen passen würde.

Einige waren davon empört, dass andere Gäste so zum Essen erscheinen würden, wie sie offensichtlich auch zum Pool gehen würden. Noch schlimmer war es für einige Aida-Gäste, dass andere Gäste beim Abendessen so aussahen, als seien sie gerade aus dem Bett gefallen.

Mehr News:

Es tauchte auch mehrmals die Meinung auf, dass es ein klares Verbot dafür geben würde, dass Herren keine kurzen Hosen in Restaurants tragen dürften, was wiederum zu heftigen Diskussionen führte. Aber gibt es dieses Verbot auf der Aida wirklich? Auf unserem Partnerportal MOIN.DE kannst du den kompletten Artikel nachlesen und erhältst die offizielle Antwort der Kreuzfahrt-Reederei, hier.