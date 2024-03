Kreuzfahrt: Reederei versinkt im Absage-Chaos! Betroffene erleben „Schweinerei“

Riesen-Ärger bei Urlaubern, die sich auf ihre Kreuzfahrt in diesem Jahr gefreut haben. Denn die Reederei „Aida Cruises“ hat kurzerhand die Route angepasst und den Zwischenstopp in einem Hafen gestrichen.

Kreuzfahrt-Fans sind erbost. Schließlich handelt es sich um eines der Highlights, das die Reederei auf ihrer Webseite besonders anpreist. „Ich finde, es ist eine Schweinerei“, bringt es eine enttäuschte Urlauberin gegenüber unseres Partnerportals „MOIN.de“ auf den Punkt.

Kreuzfahrt-Ärger: Aida-Fans fallen vom Glauben ab

„Eine Fahrt durch den Geirangerfjord ist ein Highlight jeder Kreuzfahrt gen Norden.“ So preist Aida Cruises den Trip zum Hafen von Geiranger in Norwegen an. Jedes Jahr lockt die Reederei Tausende Passagiere an Bord, um sich selbst ein Bild von der prächtigen Küstenlandschaft zu machen. Blöd nur, dass das Ziel bei einigen Norwegen-Reisen offenbar aus dem Programm genommen worden ist.

Auch interessant: Kreuzfahrt-Reederei muss plötzlich Route ändern – Reisende treffen harte Entscheidung

Eine Kundin ist völlig fassungslos: „Geiranger wurde von Aida kommentarlos gestrichen. So ärgerlich. Wir hatten hauptsächlich wegen Geiranger gebucht.“

Ende für Diesel-Kreuzfahrten in Norwegen

Schon länger ist klar, dass viele Kreuzfahrten auf dem norwegischen Fjord bald nicht mehr möglich sein werden. Norwegen hat bereits klargestellt, dass ab 2026 kein dieselbetriebener Dampfer mehr den Geirangerfjord passieren soll. Aida-Schiffe sind dieselbetrieben. In zwei Jahren muss sich die Reederei also etwas überlegen, wenn sie Kreuzfahrt-Fans das sagenhafte Panorama noch bieten will. Warum sie aber schon 2024 einen Bogen um den Hafen von Geiranger machen sollen, ist unklar.

Mehr Themen:

Auch stellt sich die Frage, warum der norwegische Hafen nicht bei allen Aida-Kreuzfahrten aus dem Programm genommen worden ist. Welche Dampfer betroffen sind und ob es eine Reaktion der Reederei gibt, erfährst du hier bei „MOIN.de“ >>>