Kreuzfahrt: Aida-Crewmitglied verrät bittere Wahrheit – „Oft schöner dargestellt“

Viele Urlauber verbinden den Kussmund auf den Kreuzfahrt-Schiffen der Aida Flotte mit einer angenehmen Auszeit. Erholsame Stunden auf hoher See bei leckerem Essen und einem interessanten Programm.

Dass eine Kreuzfahrt aber auch ihre Schattenseiten haben kann, verrät nun ein Aida-Crewmitglied. Unsere Kollegen bei MOIN.DE berichten von dem Geständnis der Mitarbeiterin.

Kreuzfahrt-Mitarbeiterin macht heftiges Geständnis

Aus ihrer Liebe zur Kreuzfahrt entpuppte sich die Begeisterung für ihren neuen Job. In den sozialen Medien berichtet eine Bloggerin von ihrer Tätigkeit auf der „Aida Prima“. Früher war sie diejenige, die den Service an Bord genossen und die Seele baumeln lassen hat. Laut MOIN.DE sehe der Alltag auf der anderen Seite ganz anders aus.

Denn der Urlaub auf hoher See bedeutet für das Personal auf dem Dampfer ganz schön viel Stress. „Alles ist stressig. Aber ich hoffe, dass es bald besser wird“, beschreibt das Crew-Mitglied in einem Video. Ihr Arbeitsalltag gleiche oft einer „Katastrophe“ und sie fühle sich „erschöpft und lost“.

Denn während die Passagiere an Bord ihren Stress und die Sorgen vergessen, können das die Mitarbeiter nicht von sich behaupten. Bis zu 11 Stunden müssen die Angestellten am Tag schuften, damit auf dem Kreuzfahrt-Dampfer alles rund läuft. MOIN.DE zufolge ginge das über mehrere Monate ohne Auszeit.

Kreuzfahrt hat auch schöne Momente

„Aber es gibt viele schöne Momente an Bord, dass ich jedem nur empfehlen kann, es mal zu versuchen“, betont die Mitarbeiterin trotzdem.

