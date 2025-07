Fort Fun macht unglaubliche Verkündung – davon haben viele schon als Kind geträumt

Im Rettungshubschrauber mitfliegen, in einem Märchenschloss wohnen oder mit Delfinen schwimmen – für einige gehen die Kindheitsträume irgendwann in Erfüllung, für andere jedoch nicht. Im Fort Fun haben Besucher nun die Chance, einem ihrer Kindheitsträume ein Stückchen näherzukommen.

Es ist ein Traum, wie ihn viele haben: Einmal als Lokführer in einer waschechten Lokomotive sitzen. Das Fort Fun Abenteuerland in Bestwig (NRW) lässt Besuchern diesen Traum jetzt in Erfüllung gehen.

Fort Fun: Ein Kindheitstraum wird wahr

In einem Facebook-Beitrag verkündet das Fort Fun die Hammer-Nachricht: „Einsteigen bitte – der Kindheitstraum wartet!“, heißt es hier. In der Hochsaison können Besucher des Freizeitparks „Lokführer für einen Tag“ werden. Was das heißt? Einen Tag lang können Besucher den originalgetreuen Santa Fé Express durch den Freizeitpark lenken und dabei exklusive Einblicke erhaschen.

Wer Lokführer für einen Tag ist, darf sich nicht nur hinters Steuer setzen, sondern bekommt auch noch ganz andere spannende Einblicke. Eine technische Einführung, die Vorbereitung des Santa Fé Express und die Fahrten mit echten Gästen durch den Freizeitpark und das grüne Sauerland stehen unter anderem auf dem Programm. Ein Erlebnis, von dem viele schon als Kind geträumt haben!

Das sind die Voraussetzungen

Besucher, die mit dem Lokführer-Erlebnis ihren Kindheitstraum wahr werden lassen wollen, müssen schnell sein. Denn das Angebot gibt es nur, solange noch Plätze frei sind! Außerdem findet die Aktion nur im Sommer statt und ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen.

Übrigens: Der Santa Fé Express ist ein originalgetreues Replikat der amerikanischen Western-Eisenbahn und dreht seit 1979 ihre Runden im Fort Fun, wie es auf der Website heißt. Das Streckennetz der Eisenbahn ist ganze drei Kilometer lang und führt für die Panoramafahrt bis in die Sauerländer Wälder hinein.