Kreuzfahrt: Krach und starre Blicke – Passagiere können nicht glauben, was sie plötzlich sehen

Große Aufruhr an Bord der „Aida Aura“. Zum Monatsanfang bekamen die Passagiere nochmal ein großes Highlight serviert, ehe es für sie wieder an Land ging. Kurz vor Ankunft am Hafen in Hamburg zog es die Gäste an Deck.

Sofort zückten alle Urlauber ihre Smartphones, um den einmaligen Moment für die Ewigkeit und Social Media festzuhalten. Unser Partnerportal „MOIN.de“ hat darüber berichtet.

Kreuzfahrt: Denkwürdiger Abschluss einer langen Reise

Nur noch wenige Seemeilen trennte die „Aida Aura“ von dem Hafen in Hamburg, als es plötzlich laut wurde. Laute Sirenen und Hupen scheuchten auch die letzten Passagiere am 1. April an Deck und auf die Balkone. Während für sie Kreuzfahrtreise aus Südafrika gerade endete, haben zwei andere Kussmundschiffe ihre Reise in dem Moment gerade erst angetreten.

Die Deutschen lieben Kreuzfahrt-Urlaub:

Am beliebtesten sind Kreuzfahrten mit weitem Abstand bei US-Amerikanern, gefolgt von Chinesen – dann folgen die Deutschen

Über 30 Prozent der weltweiten Kreuzfahrtschiffe werden in der Karibik eingesetzt, damit ist sie vor dem Mittelmeer das beliebteste Fahrtgebiet

Die beliebtesten Fahrtgebiete unter den deutschen Kreuzfahrern sind Nordeuropa und das westliche Mittelmeer

Dadurch kam es zu einer seltenen Flotten-Begegnung auf der Elbe. In kurzen Abständen näherten sich die beiden Flotten „Prima“ und „Mar“ der „Aida Aura“. Die Gäste schrien „Ahoi“ und winkten. Ein Video auf Instagram hält den seltenen Augenblick fest. Auch das nordische „Schietwetter“ konnte den Passagieren diesen magischen Moment nicht verderben. Denn dunkle Wolken mit leichtem Nieselregen bedeckten an diesem Tag den Himmel.

„Begegnungen, die man nie vergisst und immer im Herzen trägt“, schreibt ein Mann unter dem Instagram-Video. „Gänsehautmoment“, heißt es mehrfach in den Kommentaren. Ein toller Abschluss nach so einer langen Kreuzfahrt-Reise. Wenn auch du Aida-Fan bist, dann kannst du das Video bei „MOIN.de“ nachschauen.