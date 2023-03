Kreuzfahrt: Diese Dinge sollten Passagiere an Bord nie kaufen – sie könnten es bereuen

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön – doch damit das auch wirklich wahr wird, gibt es laut Insidern auch einige No-Gos, die man an Bord unbedingt vermeiden sollte.

Gerade im Urlaub wollen sich viele Reisende mal so richtig was gönnen, um ihre Ferienzeit in vollen Zügen zu genießen. Doch Vorsicht: Für viele Produkte, Service-Pakete oder andere Dienstleistungen kannst du laut erfahrenen Kreuzfahrt-Passagieren auch unnötig Geld ausgeben. Du willst nach deiner Reise also nicht mit einem leeren Geldbeutel nach Hause fahren? Dann lies jetzt unbedingt weiter.

Kreuzfahrt: Diese Ausgaben kannst du dir sparen

Um die Ebbe im Portemonnaie zu vermeiden, solltest du bei allen Angeboten an Bord besser zwei Mal überlegen, ob du eine Anschaffung auch wirklich für nötig hältst. Denn wie eine Insiderin jetzt enthüllt, ist nicht jeder Kauf auf dem Kreuzfahrt-Dampfer sein Geld wert.

Allen voran: Medikamente. Natürlich, sollte dich an Bord eine schlimme Krankheit erwischen und du findest in deiner Reiseapotheke nicht die richtige Medizin, dann solltest du nicht lange fackeln. Denn auf den Schiffen wird meist eine große Auswahl an rezeptfreien Arzneimitteln angeboten. Aber Obacht: Bei der Rechnung am Ende könnte das böse Erwachen kommen, denn auf dem Schiff zahlt ihr wahrscheinlich mehr dafür, als in eurer heimischen Apotheke. Reisende sollten sich also besser im Vorfeld Gedanken darüber machen, mit welchen gesundheitlichen Komplikationen sie auf ihrem Trip konfrontiert werden könnten und Medikamente in ausreichenden Mengen einpacken.

Doch auch beim nächsten Punkt sollten Passagiere gut überlegen. Es geht um die All-Inclusive-Getränkepakete. Natürlich sind sie praktisch, wenn du ganz unbeschwert einen Cocktail nach dem nächsten trinken willst, ohne ständig nachzurechnen, wie viel Geld du bereits ausgegeben hast. Im Vorfeld solltest du dir allerdings gut überlegen und im besten Fall auch überschlagen, ob so eine Getränke-Flatrate wirklich nötig ist. Denn wie viele von uns bestimmt auch schon mal beim All-you-can-eat-Buffet gemerkt haben: Am Ende sind die Augen wahrscheinlich größer als der Hunger – oder in diesem Fall eben der Durst.

Finger weg von Kunstwerken, Schmuck und Paket-Angeboten

Doch es lauern auch materielle Kostenpunkte, die du dir laut der Kreuzfahrt-Expertin getrost sparen kannst. So etwa Schlüsselbänder. Klar seien diese praktisch, damit du deine Bordkarte, die gleichzeitig als Zimmerschlüssel dient, nicht verlierst. Im besten Fall bringst du dir diese aber von zuhause mit. Aber auch bei schiffseigenen Kunstaktionen solltest du Obacht walten lassen. „Obwohl ich gehört habe, dass einige Kunstversteigerer sagen, dass die Werke, die sie verkaufen, eine Investition sind, wurde einigen auch vorgeworfen, den Wert ihrer Waren falsch darzustellen“, so die Insiderin.

Du willst dir eine entspannte Massage an Bord gönnen? Das ist für viele Reisende wohl ein Kostenpunkt, der es ihnen wert ist, Geld auszugeben. Mach dich aber darauf gefasst, dass das Spa-Personal versucht, dir während deiner Behandlung Produkte anzudrehen. Aber auch diese würden zu einem überteuerten Preis verkauft werden. Gleiches treffe auf Uhren und Schmuck zu.

Weitere News:

Auch die Kosten für ein Wasserpaket könnten sich Reisende sparen, indem sie ihre eigene Wasserflasche mit an Bord bringen, die sie immer wieder in den Restaurants oder an den Pool-Buffets auffüllen. Doch auch von einem Fotopaket rät die Kreuzfahrt-Expertin ab, auch wenn es für viele verlockend erscheinen mag, jeden Schritt seiner Reise dokumentieren zu lassen: „Mir ist aufgefallen, dass diese Fotos oft die gleiche Größe haben – 20 mal 25 Zentimeter – und teuer sind. Wenn ihr Fotos liebt, kann sich ein Fotopaket lohnen, aber kauft es vor der Abfahrt des Schiffes, dann habt ihr die Chance, ein besseres Angebot zu bekommen.“

Sonst besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, selbst zum Handy oder zur analogen Kamera zu greifen, um bei seiner Kreuzfahrt Erinnerungen für die Ewigkeit zu schaffen. Mit dem ein oder anderen Cent mehr nach Hause zu fahren, trägt sicherlich dazu bei, dass die Entspannung und das Glücksgefühl deiner Reise noch für eine ganze Weile anhalten.