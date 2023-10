Kreuzfahrt: Aida stampft beliebtes Angebot ein – für Urlauber wird es jetzt teurer

Viele Menschen träumen davon, einmal in ihrem Leben eine Kreuzfahrt zu machen. Dass diese nicht gerade billig ist, dürfte auch klar sein. Dennoch machen immer mehr Deutsche Urlaub auf hoher See.

Besonders beliebt für eine Kreuzfahrt sind die Aida-Flotten. Dort gibt es aber jetzt schlechte Nachrichten. Das Unternehmen hat ein beliebtes Angebot entfernt. Wer sie dennoch haben möchte, muss tief in die Tasche greifen.

Kreuzfahrt: Aida stampft beliebtes Angebot ein

Für immer mehr Urlauber ist ein Internet-Zugang während der Kreuzfahrt unabdingbar. Die meisten Schiffe haben auch WLAN am Board. Manche sind da schneller, andere eher nicht so. Aida beispielsweise bietet auf allen Schiffen Internet an. Besonders beliebt war die Social Media Flat.

Doch seit dem 5. Oktober 2023 enthalten die „Aida All Inclusive“-Buchungen keine Social Media Flat mehr. Das beliebte Angebot ist eine Internetflat für verschiedene Social-Media-Dienste und Messenger, die auf hoher See genutzt werden konnten.

Auf den Aida-Schiffen wurde vor kurzem das System auf Starlink-Internet von SpaceX des Gründers Elon Musk umgestellt. In diesem Zuge ist nun auch die kostenfreie Social Media Flat bei den „All Inclusive Buchungen“ entfallen.

Urlauber zahlen mehr

Das bedeutet, dass in allen Buchungen, die vor dem 5. Oktober 2023 im „All Inclusive“ -Tarif getätigt wurden, noch die Social Media Flat enthalten ist. Bei allen Buchungen ab dem 5. Oktober 2023 ist dies nicht mehr der Fall – wer eine Social Media Flat haben möchte, muss diese auf der Kreuzfahrt kostenpflichtig erwerben.

„Dabei gelten nun folgende Konditionen. Die Tarife ,Aida Premium All Inclusive‘ und ,Aida Vario All Inclusive‘ beinhalten auch künftig unser umfangreichstes Getränkepaket je nach Alter des Gastes – dabei sparen Kunden bis zu 25 Prozent im Vergleich zur Getränkepaketbuchung an Bord. Die Social Media Flat ist nicht mehr enthalten“, wird Aida auf dem Portal „Kreuzfahrt-Aktuelles“ zitiert.

