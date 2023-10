Kreuzfahrt: AIDA-Urlauber sind entsetzt – schuld ist dieses Verhalten anderer Gäste

Eine Kreuzfahrt ist nicht nur für viele AIDA-Urlauber das Highlight überhaupt. Dass so eine große Reise nicht immer ganz günstig ist, das ist klar. Um sich die Reise ganz nach ihrem Gusto zu gestalten, nehmen AIDA-Passagiere einiges auf sich.

Dass dabei nicht immer alles mit rechten Dingen zu geht, ist jetzt einigen Gästen aufgefallen. Dabei geht es um das Verhalten von manchen Urlaubern an Board, das bei vielen „normalen“ Passagieren für Entsetzen sorgt.

Kreuzfahrt: Schuld ist dieses Verhalten anderer Gäste

Wie die „Kreiszeitung“ berichtet, hat eine Gruppe von AIDA-Urlaubern wohl eine Masche entwickelt, um kostenlos an die begehrten alkoholischen Getränke an Board zu kommen. Und das stört nicht nur den Veranstalter, sondern auch die andere Gäste an Board. Die Vorgehensweise der Gruppe war laut Facebook-Mitgliedern der Gruppe „Aida Insider“ wie folgt:

Auf dem Schiff soll eine Gruppe mehrere Kabinen gebucht, aber nur für eine dieser Kabinen ein All-Inklusive-Getränkepaket bestellt haben. Mit diesem Paket darf im Regelfall nur eine Person unbegrenzt alkoholische Getränken konsumieren. Jetzt liegt aber der Verdacht nahe, dass der Besitzer der Kabine mit dem All-Inklusive-Paket auch seine Freunde mit Alkohol versorgt haben soll.

Kreuzfahrt: AIDA-Urlauber sind entsetzt

„Eine Kabine All In und alle anderen ‚saufen‘ mit“, resümiert ein User der „Aida Insider“-Gruppe. Die neue Masche sorgt für heftige Diskussionen. Andere AIDA-Urlauber halten das Verhalten für unangemessen und glauben, dass es generell das Niveau der Gästeschaft sinken lässt. Sogar der Vergleich zur Atmosphäre am Ballermann fällt. Dieser Ort ist allgemein für seinen exzessiven Alkoholkonsum bekannt.

Ein Gruppenmitglied deutet sogar darauf hin, dass diese Maschen wohl keine Seltenheit ist: „Immer mal wieder ist sehr untertrieben … leider“. Ein weiterer Nutzer unterstellt sogar vielen Familien, die gemeinsam Urlaub machen, dass sie so bewusst die hohen Kosten umgehen wollen: „Sommerferien kommen, das ist die Hauptsaison und da werden viele Familien auf den Schiffen sein und genau so gebucht haben, eine Familie mit und die andere ohne dem Paket.“

Eine offizielle Stellungnahme von Aida gibt es zu dem Thema allerdings noch nicht. Es scheint aber so, als hätte das Kreuzfahrt-Unternehmen bereits Maßnahmen ergriffen, um diese dreiste Masche zu unterbinden. Einige Kommentare unter dem entsprechenden Beitrag deuten darauf hin, dass es in der Getränkepolitik bereits Anpassungen gegeben hat. Ein Reisender, der sich auf der Nova befindet, schreibt: „Wir sind auf der Nova und da bekommt man zwei Getränke pro Karte (Person)“.