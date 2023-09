Kreuzfahrt: Urlauberin flirtet mit Aida-Mitarbeiter – was dann geschieht, überrascht alle

Diese Neuigkeit ging im Netz viral. Eine Urlauberin machte eine Kreuzfahrt und verwickelte einen Aida-Mitarbeiter in einen Flirt. Damit, dass sich daraus so etwas entwickelt, hätte keiner gerechnet.

Seine Videos laufen unter dem #Straßenumfrage. TikTok-Star Jermain Dehle, im Netz bekannt unter dem Namen „Jermain083“, stellt den verschiedensten Leuten die absurdesten Fragen. „Was ist dein Lieblingssong zurzeit?“ „Wie bewertest du dein Aussehen auf einer Skala von eins bis zehn?“ Dieses Video ging mit fast einer halben Millionen Aufrufe sogar viral. Die Geschichte dahinter – unglaublich, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtete.

Sein Content besteht daraus, wildfremde Passanten in Fußgängerzonen anzuquatschen und unterhaltende Videos mit ihnen zu drehen. Einige plaudern dabei sogar richtig aus dem Nähkästchen und offenbaren unfassbare Details aus ihrem Leben. Wie auch dieses Pärchen, das sich auf nichts Geringerem, als einer AIDA-Kreuzfahrt kennengelernt hat.

Kreuzfahrt: Dieser Flirt verändert ihr Leben

„Wie haben sie sich kennengelernt?“ So fädelte Jermain das Gespräch clever ein und bekommt auch direkt eine ausführliche Antwort. „Beim Check-In für die „Aida Perla“ in der Karibik.“ Das Liebesglück entstand jedoch nicht einfach bei einem abendlichen Drink zwischen zwei Reisenden an der Cocktailbar, sondern der Flirt lief zwischen einer Passagierin und einem der Aida-Mitarbeiter. Der gekonnte TikTok-Star witterte direkt eine Story und bohrte nach.

Beim Check-In hatte die Passagierin dem Mitarbeiter die Bordkarte überreicht und schon da einen ersten Blick auf ihn geworfen. „Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass er nicht nur ganz nett aussieht“, erzählt sie in die Kamera. Doch bei einem einmaligen Urlaubsflirt soll es nicht geblieben sein, wie der TikToker nur wenig später erfuhr.

„Ein paar Monate laufe die Beziehung bereits, erzählten die beiden freimütig. Ob man schon zusammen wohne nach kurzer Zeit? Nein, aber das „sei in der Mache“, erzählt die Aida-Kreuzfahrerin“, wie MOIN.DE jetzt berichtete.

