Kreuzfahrt abgesagt – Passagiere erreicht Hiobsbotschaft kurz vor Abreise

Zahlreiche Passagiere hatten sich bereits Monate auf ihre Kreuzfahrt gefreut. Mit gepackten Koffern waren sie bereit, endlich an Bord zu gelangen. Doch kurz vor der Abreise dann die Schocknachricht.

Die Kreuzfahrt wurde abgesagt! Der Crew blieb nach einem Unfall keine andere Wahl.

Kreuzfahrt kurzfristig abgesagt!

Wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet, hat der Stuttgarter Reiseveranstalter nicko cruises die Bijou du Rhone-Kreuzfahrt am Montag (2. September) abgesagt. Zwei Tage bevor das Flusskreuzfahrtschiff die Gäste an Bord lassen sollte, geht nun die Hiobsbotschaft um. Grund dafür soll eine Beschädigung am Schiff sein.

Während das Flusskreuzfahrtschiff auf den französischen Flüssen Saône und Rhône unterwegs war, kam es am Freitag (30. August) nördlich von Lyon auf der Saône zu dem verhängnisvollen Unfall. An diesem Tag standen die Ziele Mâcon, Billeville-sur-Saône und Trévoux auf dem Plan und bei einer Fahrtpassage kam es dem Bericht nach zu einer Berührung mit dem Flussgrund.

DIESE Optionen haben betroffene Gäste

Dabei habe das Schiff einen Schaden davongetragen, der ein Auslaufen am 4. September, wenn die Kreuzfahrt starten sollte, unmöglich mache. Eine unmittelbare Gefahr für die Gäste und Crewmitglieder habe jedoch nicht bestanden. Nach Angabe der Reederei müsse das Schiff nun in einem Trockendock repariert werden. Bislang ist noch nicht klar, ob die Reparaturarbeiten bis zur nächsten Reise am 11. September rechtzeitig abgeschlossen sein werden.

Für die Passagiere der Kreuzfahrt vom 4. bis 9. September gibt es laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ mehrere Möglichkeiten. Entweder sie können eine andere Kreuzfahrt aus dem nicko cruises-Portfolio wählen und bekommen zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf ihren Kabinenpreis oder sie kriegen das Geld zurückerstattet.