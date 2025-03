Kreuzfahrt-Gäste erhalten Schock-Nachricht – ihr Schiff darf nicht auslaufen

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der sehnt sich in der Regel nur nach einer Auszeit, um mal ordentlich die Seele baumeln zu lassen. Und wo ginge das besser als auf hoher See?

Diesen Plan hatten auch die Kreuzfahrt-Gäste der Reederei „A-Rosa Flusskreuzfahrten“ gefasst. Aber anstatt sich den Fahrtwind in Kürze um die Nase wehen zu lassen und den Meerblick genießen zu können, erhalten sie gut einem Monat vorm Start die Hiobsbotschaft.

Kreuzfahrt-Gäste erreicht Nachricht

Wie die Gäste des Kreuzfahrt-Dampfers „A-Rosa Aqua“ am Freitag (7. März) erfuhren, wird ihr Schiff nicht wie eigentlich geplant am 19. April ablegen. Der Grund? Wie die Reederei die Reisenden gut 1,5 Monate vor Reisestart informiert, werden an dem Luxus-Schiff derzeit noch „umfangreiche Arbeiten“ durchgeführt.

So müsste nicht nur die neue Hauptantriebsanlage noch eingebaut werden, sondern auch die Bugstrahlruder beziehungsweise moderne Wasseraufbereitungsanlagen. Auch die weltweit herrschenden Konflikte würden laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ zu weiteren Verzögerungen im Umbau führen. Dieser beinhalte auch einen Werftaufenthalt. Bis in den Saisonstart hinein soll das dauern. Doch sind die Reisepläne der A-Rosa-Kunden damit endgültig geplatzt?

Plan B ist gesichert

Nein. Denn wie es weiter heißt, können die Kreuzfahrt-Gäste statt mit der A-Rosa Aqua nun alternativ mit der A-Rosa Sena in See stechen. Der Reisetermin blieb dabei identisch. Somit entstünden laut der Reederei keinerlei Nachteile. Im Gegenteil: Bei der A-Rosa Sena soll es sich um 13 Jahre jüngeres Schiff handeln.

Der Reiseplan der einwöchigen Flusskreuzfahrt mit der A-Rosa Sena vom 19. April bis zum 26. April sieht wie folgt aus: Köln – Antwerpen – Antwerpen – Rotterdam – Rotterdam – Lelystad – Lelystad – Flussfahrt – Köln. Gäste, die eigentlich mit der A-Rosa Aqua verreist wären, haben jetzt die Möglichkeit, entweder sieben Nächte Rhein Erlebnis mit Amsterdam, Antwerpen oder Rotterdam ab Köln zu buchen mit einer zusätzlichen Rundfahrt in Antwerpen oder Rotterdam. Oder sie können sich auf eine gleichwertige Sieben-Nächte-A-Rosa-Kreuzfahrt im April 2025 umbuchen.