Kreuzfahrt: Ab Februar folgt eine große Änderung bei Corona-Regeln

Hinter den Kreuzfahrt-Urlaubern liegen bewegte Jahre. Die Corona-Pandemie setzte nicht nur den Passagieren, sondern auch den Reedereien ordentlich zu. An Deck mussten alle Beteiligten auf zahlreiche Maßnahmen achten.

Seit einigen Monaten gilt Corona (zumindest auf dem Festland) als beendet. Aber wie passen sich die Kreuzfahrt-Unternehmen an diese Entwicklung an?

Kreuzfahrt erholt sich von der Corona-Pandemie

Um mit einem Kreuzfahrt-Dampfer in See zu stechen, mussten die Passagiere lange Zeit negative Testergebnisse vorlegen. Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie erinnerten auch die Vorschriften an Bord an den grassierenden Virus.

Bereits vor einigen Monaten erklärten Experten die Pandemie in Deutschland für beendet. Laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ wollen sich nun auch die Reiseanbieter mehr Freiheiten erlauben.

So sollen die Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an Kreuzfahrten deutlich gelockert werden. Zuvor wurde bei nationalen und internationalen Touren bereits die Impfpflicht gekippt.

Kreuzfahrt-Urlauber sollten DARAUF achten

Tui Cruises verweist an dieser Stelle auf Abweichungen in den unterschiedlichen Reisezielen. Unter anderem in Asien oder Mittelamerika gelten andere Vorschriften.

Die Testpflicht setzt hingegen ab dem 1. Februar auf allen „Mein Schiff“-Dampfern komplett aus. „Kreuzfahrt Aktuelles“ zufolge sollten sich die Touristen vor ihrer Reise trotzdem über die Gegebenheiten informieren. So kann der wohlverdienten Auszeit nichts im Wege stehen.