Kinder-Schokolade: Salmonellen-Rückruf! Jetzt mischt sich die Staatsanwaltschaft ein

Überraschung in jedem siebten Ei: Der Slogan, kam bislang bei Fans von Kinder-Schokolade immer gut an, erscheint derzeit in einem anderen Licht.

Denn seit Tagen ruft der Hersteller der Kinder-Schokolade, Ferrero, zahlreiche Produkte zurück. Nun ist eine ganze Fabrik geschlossen worden und die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Kinder-Schokolade: Ferrero muss komplette Fabrik dicht machen

Aufgrund von Salmonellen-Fällen in mehreren Ländern muss der Süßwarenhersteller Ferrero die Produktion in einer Fabrik in Belgien vorerst stoppen.

Die Aufsichtsbehörde Afsca kündigte an, die Produktionslizenz für das Werk in Arlon zu entziehen. Alle Produkte aus dem Werk müssen demnach zurückgerufen werden. Die belgische Staatsanwaltschaft nun ermittelt gegen das Unternehmen.

Ferrero hatte zuvor bekanntgegeben, dass Salmonellen bereits am 15. Dezember 2021 in dem Werk entdeckt wurden. Salmonellen seien in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt worden. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden. Der Filter sei ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden.

Dennoch gilt weiterhin der Rückruf: Mit sofortiger Wirkung wird die gesamte Produktion von Kinder Überraschung, Kinder Mini Eggs, Kinder Überraschung Maxi 100g und Kinder Schokobons zurückgerufen, die in Arlon hergestellt wird.

Dabei gilt zu beachten: Der Rückruf gilt für alle dieser Waren, es gibt keine Beschränkung mehr in den Mindesthaltbarkeitdaten!

„Dies ist die einzige und richtige Entscheidung, um ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und das Risiko einer weiteren Kontamination auszuschließen. Wir bedauern diese Angelegenheit zutiefst. Wir möchten uns bei allen unseren Verbrauchern und Geschäftspartnern aufrichtig entschuldigen und danken den Lebensmittelsicherheitsbehörden für ihre wertvollen Hinweise“, sagt Ferrero zur Schließung des Werks und dem Rückruf der Produkte.

Diese Produkte sind von dem Rückruf betroffen:

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

EAN VB: 4008400240329 kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

EAN VB: 4008400480329 kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

EAN VB: 5413548280189 5413548283128 4008400621722 4008400280127 4008400621920 8000500269633 5413548015552 kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

EAN VB: 8000500289877 kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

EAN VB: 4008400231327 kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

EAN VB: 4008400230825 kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

EAN VB: 8000500196809 kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

EAN VB: 8000500361207 kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

EAN VB: 8000500234303 kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221

EAN VB: 4008400313221 kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

EAN VB: 8000500350911 kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

EAN VB: 8000500371466 kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

EAN VB: 8000500284391 kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB:8000500284391

EAN VB:8000500284391 kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

EAN VB: 8000500269008 kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

EAN VB: 8000500295168 kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

EAN VB: 4008400271323 kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Ferrero räumte ein, dass es interne Ineffizienzen gab, die zu Verzögerungen bei der rechtzeitigen Beschaffung und Weitergabe von Informationen führten. Dies wirkte sich auf die Schnelligkeit und Wirksamkeit der Untersuchungen aus. Das Werk wird erst wieder öffnen, wenn die Behörden die Freigabe erteilt haben.

Von dem Rückruf sind nur Kinderprodukte betroffen, die in Arlon (Belgien), hergestellt werden. Auf das Werk in Arlon entfallen rund 7 Prozent des Gesamtvolumens der jährlich weltweit hergestellten Kinderprodukte. (fb)

