Rewe, Edeka und Co: Rückruf mehrerer Ferrero-Produkte! Kinder nach Verzehr teilweise im Krankenhaus

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Supermärkte wie Rewe, Edeka und Co. bereiten sich eigentlich gerade auf ihr Ostergeschäft vor – Schoko-Produkte fluten die Regale.

Doch ausgerechnet jetzt müssen Rewe, Edeka und Co. auf ein beliebtes Schoko-Produkt verzichten. Nachdem mehrere Menschen nach dem Verzehr von Ferrero-Überraschungseiern an Salmonellen erkrankt waren, zieht das Unternehmen die Reißleine.

Rewe, Edeka und Co: Ferrero ruft Ü-Eier zurück

Wegen des Verdachts auf Salmonellen in bestimmten Chargen der in Belgien hergestellten Süßigkeit hat das italienische Unternehmen in mehreren europäischen Ländern – darunter auch Deutschland – einen Rückruf angeordnet.

Rewe, Edeka und Co: Ferrero ruft die beliebten Kinder-Überraschungseier zurück. Foto: imago stock&people

In Großbritannien waren 63 Menschen, vor allem kleine Kinder, an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, nachdem sie die sogenannten Ü-Eier gegessen hatten. Auch in Deutschland, Frankreich und Schweden soll es zu einigen Ausbrüchen gekommen sein.

Kinder besonders betroffen Symptomen wie blutigem Durchfall

Laut der Gesundheitsbehörde in Paris gibt es 21 Infektionsfälle, die in Zusammenhang mit dem Produkt von Ferrero stehen könnten. Die Salmonellen sind genetisch die selben Salmonellen, die auch für die Ausbrüche in Großbritannien und Irland verantwortlich sind. Die betroffenen Schoko-Eier der Charge mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 11. Juli und dem 7. Oktober 2022 wurden demnach alle in einer Fabrik in belgischen Arlon hergestellt. Nach französischen Angaben laufen diesbezüglich Untersuchungen der belgischen Lebensmittelbehörden.

Die wahrscheinlich mit Schoko-Produkten zusammenhängenden Salmonellenfälle in Deutschland und weiteren europäischen Ländern beschäftigen nun auch zwei EU-Behörden. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Ausbruch aufgenommen und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen. Bislang seien 105 bestätigte Fälle sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, teilten die in Parma und Stockholm ansässigen Behörden am Mittwoch mit.

Wie EFSA und ECDC weiter mitteilten, ist der Ausbruch durch einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kindern gekennzeichnet, die ins Krankenhaus müssen, darunter einige mit schweren Symptomen wie blutigem Durchfall. Bestimmte Schokoladenprodukte seien als wahrscheinlicher Infektionsweg identifiziert worden.

Rewe, Edeka und Co: Mehrere Kinder-Produkte von deutschem Markt zurück gerufen

Auch in Deutschland arbeitet Ferrero eng mit der zuständigen Lebensmittelbehörde zusammen, um einen möglichen Zusammenhang mit einer Reihe von gemeldeten Salmonellen-Fällen aufzudecken.

„Obwohl keines unserer auf den Markt gebrachten Kinder-Produkte positiv auf Salmonellen getestet wurde und wir keine Verbraucherbeschwerde erhalten haben, nehmen wir die Angelegenheit sehr ernst“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Als Vorsichtsmaßnahme werden deshalb mehrere Kinder-Schoko-Produkte zurück gerufen:

Kinder-Überraschungseier im Dreierpack, Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen April 2022 und Juni 2022

Kinder-Schoko-Bons, Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Mai und September 2022

Kinder-Schoko-Bons White, Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Mai und September 2022

Kinder-Überraschung Maxi (100 Gramm-Packung)

Kinder-Mini-Eggs (100 Gramm-Packung)

Kinder-Mix-Packungen, die einen der oben genannten Artikel enthalten, Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen August und September 2022

Laut Ferrero wurden alle Produkte in der selben Fabrik in Belgien hergestellt. Dort wurden aber bisher keine Infektionsfälle festgestellt, einige Verdachtsfälle werden jedoch untersucht. (kv)

