KFC zittert – neue Fast-Food-Kette startet in Deutschland durch

Für viele Menschen ist die eigene Gesundheit und deren Selbstoptimierung im Jahr 2024 das Wichtigste. Ob Proteinshakes, Low-Carb-Nudeln oder Intervall-Fasten, gesunde Ernährung ist voll im Trend.

Doch ab und an muss es auch mal etwas Fettiges sein. Wer Lust auf Hühnchen in knuspriger Panade hat, der geht da schnell zu Kentucky Fried Chicken (KFC). Doch die bekommen bald mächtig Konkurrenz!

KFC: Ein neuer Stern am Hühnchen-Himmel?

Wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet, eröffnet in der Hauptstadt bald ein US-Konzern sein erstes Geschäft in Deutschland. Die Rede ist von Slim Chickens, einem Fast Food-Giganten aus Arkansas, der nun auch den europäischen Markt erobern will.

Das begann bereits vor einigen Jahren in Großbritannien. Dort gibt es laut dem Deutschland-Manager Velin Marcone mittlerweile bereits 50 Filialen.

KFC: Das hebt Slim Chickens von anderen ab

Nun startet die Deutschland-Offensive mit einem Geschäft in Berlin-Mitte, in direkter Nähe zur Friedrichstraße. Warum sich ein Besuch lohnt? Anders als viele große Fast Food-Ketten setzt Slim Chickens auf Frische!

Ein Gericht von Slim Chickens. Foto: Slim Chickens Deutschland

„Das Hühnchen wird täglich geliefert und danach fast 24 Stunden in Buttermilch-Marinade eingelegt. Erst dann wird es ummantelt und frittiert“, erklärt Marcone gegenüber BERLIN LIVE. „Das setzt uns von anderen ab.“

Auf der Karte wird man neben Tenders und Wings auch Burger und klassische Beilagen wie Pommes finden. Daneben gibt es eine riesige Auswahl an Soßen. Insgesamt 12 Dips stehen auf der Karte. Da „ist für jeden Geschmack etwas dabei“, so Marcone weiter. Auch das ist im Vergleich zu vielen Konkurrenten wie KFC ein echter Pluspunkt.

