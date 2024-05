Edeka, Kaufland und Co: Neues Produkt auf dem Markt! Vor allem SIE könnte es begeistern

Vor allem Menschen, die viel Sport treiben, legen großen Wert auf eine proteinreiche Ernährung. Von Proteinpuddings, über Proteindrinks bis hin zum Proteinbrot ist bei Edeka, Kaufland und Co. schon ein breites Sortiment zu finden. Und jetzt bekommt die Sparte noch weiteren Zuwachs!

Danone Deutschland führt im Juni 2024 seine neue High Protein Marke „YoPro“ ein – und bewirbt die Produkte mit „hohem Proteingehalt, ohne Zuckerzusatz und ohne Fett dafür angereichert mit Magnesium und Vitamin B9“. Doch wird es „YoPro“ auch bei Edeka, Kaufland und Co. zu kaufen geben?

Edeka, Kaufland und Co: Wo kann ich die neue Marke kaufen?

Die neue Marke beinhaltet insgesamt acht proteinreiche Produkte, die zwischen 15 bis 23 Gramm Protein pro Portion enthalten sollen, darunter Skyrs und Drinks sowie Pouches in Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Erdnussbutter-Banane oder Stracciatella. Jetzt fragen sich Fitnessliebhaber: Wo kann ich die neuen Produkte denn kaufen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Gute Nachrichten gibt es für alle Kaufland-Kunden. „Wir bieten unseren Kunden grundsätzlich immer eine große Auswahl und nehmen auch immer wieder neue Produkte in unser Sortiment auf. Daher werden wir auch den ‚YoPro‘-Drink in den Sorten Erdbeere, Zitrone und Banane, sowie Stracciatella und den ‚YoPro‘-Skyr in den Sorten Erdbeere und Stracciatella in unser Sortiment aufnehmen. Die Artikel werden voraussichtlich ab Ende Juni in unseren Filialen erhältlich sein“, heißt es von Kaufland.

Rewe will sich nicht äußern

Rewe hingegen wollte auf die Frage, ob es „YoPro“ auch in ihre Regale schafft, gegenüber unserer Redaktion keine Auskunft geben. Edeka-Kunden dürfen sich immerhin leise Hoffnungen machen. „Der Artikel wird bei Edeka gelistet, unsere rund 3.400 selbstständigen Kaufleute entscheiden jedoch eigenständig über das Sortiment in ihren Märkten. Daher können wir keine pauschale Aussage zur Verfügbarkeit der Artikel treffen“, erklärt Edeka gegenüber unserer Redaktion. Man darf also gespannt sein, wo man die Produkte, neben Kaufland, in Zukunft finden wird…