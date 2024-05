Rewe, Edeka, Kaufland & Co.: Experte deckt auf, was Kunden nicht wissen sollen – „Grobe Irreführung“

Bei Rewe, Edeka, Kaufland und Co. können Kunden längst nicht mehr nur Lebensmittel kaufen, sondern auch auf eine breite Palette an anderen Produkten zurückgreifen. Besonders hoch im Kurs: Waschmittel und Haushaltsreiniger, die sowohl für etwas mehr Geld als auch zum Eigenmarkenpreis eingekauft werden können. Experten des WDR haben nun allerdings herausgefunden: Hier werden Kunden in die Irre geführt.

Ob im Fernsehen, in Prospekten oder im Radio – jeder Waschmittelhersteller wirbt damit, dass mit seinen Produkten die Wäsche besonders sauber wird, gut riecht und Textilfasern glättet. Doch aufgepasst! In manchen Fällen sind diese Aussagen mehr Schein als Sein. Darauf solltest du unbedingt achten.

Rewe, Edeka, Kaufland und Co.: Hersteller tricksen Kunden aus

Dass hinter den Anpreisungen der Waschmittelhersteller ausgeklügelte Marketingstrategien stecken, ist den meisten bereits klar. Doch wie viel Wahrheit verbirgt sich wirklich hinter dem, was bei Rewe, Edeka, Kaufland und Co. angepriesen wird? Der WDR hat in einem Test mit Experten herausgefunden: Hier werden Kunden hinters Licht geführt.

Tristan Jorde, Experte für Waschmittel von der Verbraucherzentrale, erklärt nämlich gegenüber dem WDR Waschmittel müssen gar nicht mehr innovativ verändert werden, da es bereits ein fertig entwickeltes Produkt sei. Hersteller würden jedoch in regelmäßigen Abständen mit angeblich neuen Features werben, um die Verkaufszahlen zu steigern. Während besonders Flüssigwaschmittel mit intensiven Düften werben, ist für den Experten klar – Hier wird getrickst, denn der Geruch hat nichts mit der eigentlichen Sauberkeit der Wäsche zu tun. Doch das war längst nicht alles.

Andere Hersteller wie die Marke „Weißer Riese“ bieten teilweise sogar Produkte mit angeblichen Aromatherapien an. „Ich halte das für grob fahrlässig, wenn nicht sogar grobe Irreführung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ein Waschmittel ist keine Aromatherapie“, zitiert der „Merkur“ den Experten.

Wer künftig bei Rewe, Edeka, Kaufland und Co. in der Haushaltswarenabteilung steht, der sollte vorher intensiv vergleichen, was sich wirklich hinter den Produkten verbirgt.