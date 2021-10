Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Kaufland: Vater hat dringende Bitte an Supermarkt – sie wird sofort erhört: „Glaskugel-Support“

„Konstruktiver Vorschlag“ an Kaufland! Da fehlt etwas beim Supermarkt – so empfindet zumindest dieser Kunde.

Doch mit seinem Wunsch dürfte der Vater nicht alleine sein. Schließlich ist er nicht der einzige, der mit seinen Kindern bei Kaufland einkauft.

Kaufland: Kunde hat dringende Bitte – Eltern dürften das verstehen

Ein Kunde hat eine Bitte an den Supermarkt. Die wird sofort erhört. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

„Jetzt, wo Kaufland so massiv aufrüstet und auch Real ablöst“, sieht dieser Kunde die Gelegenheit etwas anzusprechen, das ihm schon länger auf der Seele brennt. Denn ihm fehlt eine Sache im Supermarkt, die er sich beim Einkaufen mit seinen Kindern wünschen würde.

---------------

Mehr Informationen über Kaufland:

Das Unternehmen wurde 1968 gegründet.

Kaufland ist genauso wie Lidl ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe.

Es gibt in Deutschland rund 685 Filialen.

Außerdem gibt es zahlreiche Kaufland-Filialen in Polen, Rumänien und Tschechien sowie in weiteren ost- und südosteuropäischen Ländern.

----------------

Sein „konstruktiver Vorschlag“ lautet: „Könnt ihr nicht mal Kinder-Einkaufswagen einrichten?“. Der Familienvater aus Mönchengladbach vermisst diese bei seinen wöchentlichen Einkaufsrunden mit seinen Kindern – und nicht nur er. „Unsere Große liebt diese Einkaufwagen“. Leider gäbe es die aber nicht beim Kaufland, wohl aber bei Aldi oder Lidl – zumindest in seiner Heimatstadt.

Kaufland: So reagiert der Supermarkt auf den Vorschlag

Mit dieser Bitte wendet sich der Kund an die Facebook-Seite von Kaufland – und wird direkt erhört. Der Supermarkt bedankt sich für das Feedback und will die Bitte des Vaters an die Kundenbetreuung weiterleiten. Der Kunde ist begeistert von der schnellen Reaktion.

---------------

Weitere Kaufland-News:

Kaufland-Kunden rasten aus – weil der Discounter endlich DIESES Produkt im Angebot hat

Kaufland bietet jetzt DIESE Produkte an – Kunden sind fassungslos: „Ihr spinnt doch“

Kaufland präsentiert diese Produkte – viele Kunden werden wohl vom Glauben abfallen

---------------

„Ihr habt meinen Post tatsächlich gehört scheinbar. Der eine Markt hatte tatsächlich eben schon welche neu. Das nenne ich Glaskugel-Support.“ Daraufhin witzelt Kaufland „Schön, dass du fündig geworden bist. Beim nächsten mal probieren wir es mit den Lottozahlen.“ (mbo)