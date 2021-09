Kaufland-Kunden rasten aus – weil der Discounter endlich DIESES Produkt im Angebot hat

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Offenbar konnten es die Kunden genauso wenig abwarten wie Kaufland selbst!

Obwohl der Spätsommer aktuell nochmal kräftig Fahrt aufnimmt, hält das Supermärkte wie Kaufland nicht davon ab, bereits Lebkuchen und andere weihnachtlich-winterliche Leckerein in die Regale zu räumen. Das sorgte bereits für Irritationen (unsere Redaktion berichtete <<<) – doch mittlerweile scheinen sich viele Kunden damit angefreundet zu haben. Und wie!

Kaufland: Begeisterung über Weihnachtsgebäck im September!

„Wir wissen, ihr wollt es doch auch“, schreibt Kaufland auf Facebook – und teilt dazu ein Foto mit Gewürz-Spekulatius und verschiedenen Lebkuchen-Sorten. Weiter: „Denn Lebkuchen können einfach nie zu früh zurück sein.“

Und obwohl Weihnachten noch mehr als 100 Tage entfernt ist, sind viele Kunden offenbar derselben Meinung:

Ich habe mich noch direkt am ersten Tag eingedeckt.

Hab schon vor drei Wochen die erste Packung gekauft.

Die könnte ich immer übers ganze Jahr essen.

Ich konnte heute auch nicht widerstehen.

Schon seit 1,5 Wochen Spekulatius am Start.

Ihr seid spät dran dieses Jahr.

Meine 2. Packung Lebkuchen ist jetzt schon fast leer.

Die schmecken uns vor Weihnachten immer am besten.

Über 1.000 Likes und mehr als 750 Kommentare unter dem Kaufland-Beitrag sprechen eine deutliche Sprache. Offenbar kann man vielen Menschen tatsächlich noch vor Herbstbeginn schon mit Weihnachtsgebäck eine Freude machen.

Lebkuchen und Spekulatius ganzjährig im Kaufland-Sortiment?

Oder bringt die Freude der Kunden Kaufland womöglich noch auf ganz andere Ideen mit Lebkuchen, Spekulatius und Co.? Als ein Kunde meint, dass es derartiges Gebäck ruhig das ganze Jahr über im Sortiment geben könne („September ist viel zu spät“), gibt Kaufland eine interessante Antwort.

------------------------

Mehr News zu Kaufland und anderen Supermärkten:

Kaufland: Eissorte wird zurückgerufen! Ausgerechnet dieser Stoff ist enthalten

Lidl: Änderung an der Kasse! Allen Kunden wird es sofort beim Bezahlen auffallen

Rewe, Edeka und Co. in NRW: Kunden brauchten am Freitag starke Nerven – das ist der Grund

------------------------

„Mal sehen, ob sich da was machen lässt“, schreibt der Discounter zurück. Also abwarten – vielleicht gibt es Lebkuchen bald schon im Juli zu kaufen. (at)