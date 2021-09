Kaufland präsentiert diese Produkte – viele Kunden werden wohl vom Glauben abfallen

Da war Kaufland aber mal wieder sehr schnell.

Auf Twitter präsentierte Kaufland spezielle Produkte, einige Kunden trauten ihren Augen kaum.

Kaufland machte Werbung für besondere Produkte. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Geisser

Kaufland präsentiert diese Produkte

Ja ist denn schon wieder Dezember? Das werden sich wohl einige Twitter-User gedacht haben, als sie einen neuen Post von Kaufland gesehen haben. Doch es ist keineswegs Dezember beziehungsweise noch nicht mal November oder Oktober.

Mehr Informationen über Kaufland:

Das Unternehmen wurde 1968 gegründet.

Kaufland ist genauso wie Lidl ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe.

Es gibt in Deutschland rund 685 Filialen.

Außerdem gibt es zahlreiche Kaufland-Filialen in Polen, Rumänien und Tschechien sowie in weiteren ost- und südosteuropäischen Ländern.

Dieser Umstand scheint Kaufland aber egal zu sein. Schon jetzt macht der Discounter Werbung für seine Adventsprodukte. In diesem Fall ging es um die Adventskalender, die Kaufland dieses Jahr anbietet. Passend dazu wurde ein Foto gepostet, das die Produkte in einer Kaufland-Filiale zeigt. Offenbar können sie schon gekauft werden.

Kaufland: Viele Kunden werden wohl vom Glauben abfallen

Gefühlt ist der Sommer in Deutschland gar nicht all zu lange her, da läutet Kaufland schon die Weihnachtsphase ein. Und dass das sehr früh ist, weiß Kaufland offenbar selbst. Immerhin wird der Post nur mit dem folgenden Wort versehen: „Erster“. Scheint ganz so, als wäre der Discounter stolz darauf, jetzt schon die Weihnachtsprodukte anzubieten.

Während viele Kaufland-Kunden bei dem Anblick sicher erstmal ihren Augen kaum trauen konnten, (immerhin sind noch nicht mal die Herbstferien vorbei) fanden sich in den Kommentaren auch einige Weihnachts-Freunde ein.

„Gibt es einen Adventskalender der alles kann? So ein Rundumsorglos-Kalender? Mit Schokolade, Chips, Popcorn, Salmi-Lollies, Flips, Cola Zero, Weingummi und und und?“, fragte beispielsweise ein User. Doch den meisten dürfte es einfach noch zu früh sein. Auch wenn die Weihnachtszeit sicher zu den schönsten Abschnitten des Jahres gehört, muss man diese ja nicht auf ein halbes Jahr ausweiten. (gb)