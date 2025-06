Kaufland schraubt an Produkt – Kunden sauer! „Schwachsinn“

Heißhunger auf was Süßes? Dann heißt es für viele Kunden: ab zu Kaufland! Denn neben Herzhaftem gibt es hier auch eine große Auswahl an zuckerhaltigen Leckereien.

Doch, dass Kaufland jetzt Tiramisu in einer ganz bestimmten Variante anbietet, verzeihen viele Kunden dem Supermarkt nicht so richtig.

Kaufland mit außergewöhnlichem Produkt – Kunden sind eher genervt

Eigentlich ist Tiramisu ja ein süßes Dessert aus Italien. Bei diesem himmlischen Geschmack ist klar, dass sich die Leckerei weltweiter Beliebtheit erfreut. Tiramisu kann man aber nicht nur frisch essen, sondern auch im Becher in vielen Supermärkten kaufen. Jetzt gibt es aber eine Variante bei Kaufland, die vielen Kunden so gar nicht passt. Nämlich Tiramisu im Dubai-Style – sozusagen „Tiramisu reloaded“ – wie der Supermarkt in einem Facebook-Post auf der eigenen Seite mitteilt. Dazu heißt es: „Tiramisu wie aus der Wunderlampe – süß, cremig, orientalisch!“

Neben einigen positiven Kommentaren wie „Ich fand es richtig gut“, „Sehr lecker!“ oder „Das muss ich probieren“, gibt es auch viele negative Reaktionen auf den Post von Kaufland. Eine Userin stellt klar: „Tiramisu ist italienisch, das braucht keinen Dubai-Style.“ Ein anderer ist allgemein genervt und schreibt: „Also der Dubai-Kram geht einem allmählich auf die Nerven.“ Ein weiterer User scheint richtig sauer und schreibt: „Jetzt reichts mit diesem Dubai-Schwachsinn!“ So gehen die Meinungen wohl auseinander.

Fans vom Dubai-Style sollten schnell sein

Wer jetzt aber Lust auf Tiramisu im Dubai-Style bekommen hat, sollte sich etwas beeilen. Zumindest soll es das Angebot von 2,99 Euro pro Becher nur noch bis zum 2. Juli geben.

Der eigentliche Preis beträgt dagegen 3,49 Euro. Ob sich das Produkt in diesem besonderen Stil und für den Preis gut verkaufen wird, muss die Zeit erst noch zeigen.

