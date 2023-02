Kaufland zieht an Supermarkt-Konkurrenz vorbei – Grund ist diese große Veränderung

Wer im Supermarkt einkaufen gehen möchte, kommt an Kaufland kaum noch vorbei. In vielen großen und kleinen Städten in ganz Deutschland ist das Unternehmen mittlerweile vertreten.

Seit 1968 wächst das Einzelhandels-Unternehmen stetig. Nun zieht Kaufland erneut an seiner Supermarkt-Konkurrenz vorbei. Der Grund dafür ist eine massive Veränderung durch die Übernahme eines anderen Supermarkt-Riesen.

Kaufland übernimmt neue Filialen

Kaufland zählt zu einer der größten Supermarkt-Ketten in Deutschland. Im Gegensatz zur Konkurrenz verdankt das Unternehmen seine Größe zahlreicher Übernahmen. 50 Prozent der Standorte in Deutschland sind umgebaute Filialen anderer ehemaliger Supermärkte.

Vor rund zweieinhalb Jahren übernahm Kaufland knapp 100 Standorte der Supermarkt-Kette Real und knapp 9000 Angestellte. Seit 2021 befinden sich die ehemaligen Real-Standorte im Umbau, um sie dem Kauflandkonzept anzupassen. Leergut-Bereich, Backstation und moderner Kassenarbeitsplatz sollen nun, wie in allen anderen Filialen des Unternehmens auch, angeglichen werden.

Mehr News:

Wie Kaufland-Geschäftsführer Lehel Salat im September 2022 der „Lebensmittelzeitung“ erklärte, würden die Verkaufsflächen der Filialen teilweise neu zugeschnitten werden, um keinen Platz zu verschwenden. „Abgeschnittene Flächen werden entweder an den Eigentümer übergeben, der dort einen Fachmarkt ansiedeln kann, oder wir verwenden sie selbst produktiv, etwa als Leergutlager“, sagt Salat.

Kaufland schreibt Firmengeschichte neu

In der Geschichte des Unternehmens ist die Übernahme der 100 Real-Filialen ein Meilenstein. Aktuell betreibt das Lebensmitteleinzelhandels-Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm über 1470 Filialen in neun Ländern. Als Teile der Schwarz-Gruppe gelten Kaufland und sein Discounter-Pendant Lidl mit einem mit einem Jahresumsatz von 133,6 Mrd. Euro als größte Lebensmittelhändler in Europa.