Kaufland: Sticker an Kunden-Toilette sorgt für Wirbel – „Komplexes Thema“

Manchmal ruft die Natur in den ungünstigsten Momenten. So zum Beispiel auch beim Einkaufen im Supermarkt. Und das gilt natürlich für Groß und Klein. Nur können die Kleinsten unter uns nicht lange einhalten und dann muss ganz schnell eine Toilette her. Zum Glück gibt es bei Kaufland-Kunden-Toiletten, was nicht bei alles Supermärkten und Discountern eine gegebene Sache ist.

Allerdings sorgen nun auch diese für Unmut unter den Kunden. Ein Vater war zuletzt mit seinem Kind auf einer dieser Toiletten bei Kaufland und dabei ist ihm ein Sticker an der Tür negativ aufgefallen.

Kaufland-Toilette kassiert Kritik

„Gestern habe ich im Kaufland an der Kundentoilette diesen Sticker gesehen“, teilt ein „Reddit“-Nutzer ein Foto von der Toilettentüre. Darauf ist ein Schild zu sehen, welches den Raum dahinter als behindertengerechtes WC und als Wickelraum ausweist. Allerdings ist darauf eine Person im Kleid zu sehen, die ihr Kind wickelt.

„Ist das ein überholtes Rollenverständnis oder ein seltenes Beispiel für ein generisches Femininum, basierend auf statistischer Wahrscheinlichkeit?“, fragt sich der Nutzer. Zudem sieht man unter dem Schild noch einen Sticker, der noch einmal dasselbe zeigt, nur spiegelverkehrt. Wieder hat die darauf abgebildete Person beziehungsweise das Strichmännchen offensichtlich ein Kleid oder einen Rock an. „Na ja, jedenfalls befolge ich den üblichen Rat der Leute, die sagen, gendern sei doch nicht notwendig und fühle mich einfach mal mit gemeint.“

Kaufland-Kunden reagieren

Auf den Beitrag des Nutzers reagieren etliche Väter und berichten von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Thema Wickelraum. „Na ja, zumindest gibts eine separate Behindertentoilette/Wickelraum. Als Vater hab‘ ich immer noch das Problem, dass manchmal der Wickelraum in der Damentoilette ist. Und sogar, wenn du da mit Kind reingehst, erntest du ziemlich unwillkommene Blicke.“

Auch andere erzählen von unangenehmen Situationen. Ein Nutzer sei sogar von einer älteren Dame aus der Damentoilette gejagt worden, wie er verrät. Viele würden sich einen Wickeltisch im Männerklo oder einen separaten Wickelraum wie bei Kaufland wünschen. „Gleichberechtigung funktioniert nur in beide Richtungen und da haben wir noch einen Weg vor uns.“

Doch dreht so mancher den Spieß auch um. „Woraus schließt du, dass das kein Mann ist? Weil die Figur ein Kleid trägt? Dazu darf man nun anmerken, dass auch Männer Kleider tragen dürfen“, reagiert ein Nutzer. „Damit will ich den Beitrag nicht madig machen, aber vielleicht fehlt das in der Betrachtung?“ Aber auch dieser Nutzer versteht, dass sich hierbei um ein „komplexes Thema“ handelt.