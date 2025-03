Kaufland-Kunden wegen Sonder-Aktion maßlos enttäuscht – „Nur Schrott“

Kaufland kassiert regelmäßig fiese Kritik: Erst kürzlich löste ein März-Angebot Wirbel aus und brachte Kunden im Netz auf die Palme. Jetzt sind sie sauer wegen einer Erwachsenen-Aktion und fällen ein vernichtendes Urteil.

Dabei hat sich Kaufland für etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In einem Facebook-Post zeigt eine Kaufland-Kundin einen Automaten mit „Secret-Packs“. Doch was hat es damit auf sich?

Kaufland: Das hat es mit den „Secret-Packs“ auf sich

Die „Secret-Packs“ sind Pakete, bei denen Käufer im Vorfeld nicht wissen, was sich darin befindet. Auf dem Automaten bei Kaufland steht lediglich: „Meine Secret-Pakete sind weder aussortiert noch manipuliert. Demnach kann sich alles darin befinden.“ Je nach Größe der Box kostet der Inhalt entweder 9,90 Euro oder 19,90 Euro.

+++ Kaufland überrascht mit neuem Angebot – doch es gibt einen Haken +++

Genutzt werden beispielsweise Produkte aus Online-Shops, die auf ihrem Lieferweg nicht korrekt zugestellt oder retourniert werden konnten. Da es für sie meist keine Verwendung mehr gibt, landen sie jetzt unter anderem in einem Automaten bei Kaufland in Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Der Automat wird als „Ü-Ei für Erwachsene“ angepriesen, doch Kunden sind genervt.

Kunden sind genervt: „Nur Schrott“

Unter einem Facebook-Post zu dem Thema sammeln sich mehrere negative Kommentare wie „Voll der Plunder drin“ und „Nur Schrott“. Andere Kommentatoren hingegen bleiben optimistisch und hoffen auf große Gewinne. „Man muss Glück haben, mit 19,99 Euro Einsatz etwas zu bekommen, das einen Wert von über 100 Euro hat“, schreibt ein User.

Auch interessant:

Gewonnen haben User laut der Kommentare beispielsweise Fahrradpedale, Duschvorhänge, Socken, einen Jogginganzug und in einem Fall sogar eine Smart Watch. Nach Angaben von Kaufland soll es die Automaten künftig an circa 100 Kaufland-Standorten geben. Ob Kunden dort Glück mit ihren „Secret-Packs“ haben, bleibt allerdings abzuwarten.