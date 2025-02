Kaufland überrascht mit neuem Angebot – doch es gibt einen Haken

Kaufland ändert regelmäßig das Angebot: Erst seit kurzem steht fest: Kunden müssen auf ein beliebtes Kult-Getränk verzichten. Denn das hat der Supermarkt aus seinen Regalen verbannt.

Jetzt überrascht Kaufland plötzlich mit einem neuen Angebot fernab von Getränken und Leckereien.

Kaufland überrascht mit neuem Angebot

Händler haben schon lange die Möglichkeit, auf allen Marktplätzen neue sowie gebrauchte und B-Ware-Artikel anzubieten. Jetzt können sie dort auch generalüberholte Produkte verkaufen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Wir freuen uns, den Kunden ab sofort auch aufbereitete Qualitätswaren zu günstigen Preisen auf den Kaufland-Marktplätzen anbieten zu können“, sagt Gerald Schönbucher, Vorstand Kaufland e-commerce. Kunden können jetzt also nachhaltig shoppen und sparen dabei im besten Fall Geld. Doch kann man sich wirklich sicher sein, dass die Qualität stimmt?

Neues Angebot: Qualität im Vorhinein geprüft

Um sicherzugehen, dass Kaufland-Kunden keinen Schrott kaufen, wird die Ware im Vorhinein geprüft. Händler müssen beispielsweise Nachweise über die Produkt-Generalüberholung, über die Verwendung eines Software- und Hardware-Diagnoseprogramms zur technischen Überprüfung der Funktionsfähigkeit sowie die Angabe des Anbieters vorlegen.

Zusätzlich ist eine schriftliche Kenntnisnahme notwendig, dass generalüberholte Produkte nur mit CE-Kennzeichnung verkauft werden dürfen. CE-Kennzeichnungen zeigen an, dass das Produkt den in der EU geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht. Obwohl das neue Angebot zunächst verlockend klingt, hat es auch einen Haken.

Kaufland überrascht mit Angebot: Das ist der Haken

Das neue Re-Commerce-Programm gibt es ausschließlich online. Wer sich also in einer Kaufland-Filiale ein generalüberholtes Smartphone kaufen möchte, wird dort nicht fündig. Kunden können somit nicht in die Filiale gehen, um sich vor dem Kauf selbst ein Bild von der Qualität zu machen.