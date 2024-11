Kaufland: Schoko-Irrsinn geht zu weit – Polizei muss eingreifen

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit erfährt der Hype um Schokolade in Deutschland eine nie dagewesen Dimension. Speziell die ominöse Dubai-Schokolade erlebt dieser Tage eine extrem hohe Nachfrage. Was jedoch zuletzt in einer Filiale von Kaufland passierte, dürfte selbst für den größten Schoko-Liebhaber etwas zu weit gehen.

Am frühen Morgen des 22. November brachen bislang unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr in eine Filiale von Kaufland in Magdeburg ein, wie die Magdeburger Polizei berichtet. Die Einbrecher schlugen die Scheibe eines Bürofensters ein und verschafften sich dadurch den Zutritt in den Markt.

Kaufland: Einbrecher lassen Schokolade mitgehen

Nach einem kurzen Beutezug flohen die Täter in unbekannte Richtung. Mitarbeiter verständigten wenig später die Polizei. Als Beamte und Mitarbeiter den Tatort betraten, bemerkten sie sofort, was die Täter in der Kaufland-Filiale hatten mitgehen lassen: mehrere Schachteln Schokolade.

Ein Einbruch einzig wegen Schokolade? Diesen Anschein erweckte der Tatort zumindest auf den ersten Anblick. Polizeibeamte sicherten daraufhin Spuren. Außerdem wird seitdem aufgearbeitet, ob die Täter nicht vielleicht doch noch etwas anderes gestohlen haben.

Hype um Dubai-Schokolade eskaliert

Währenddessen schlägt der Verkauf der Dubai-Schokolade in ganz Deutschland hohe Wellen. Aldi nutzte die Gunst der Stunde und richtete sich mit einem kuriosen Angebot an seine Kunden. Worum es dabei geht, erfährst du HIER.

In sämtlichen Supermärkten wie Kaufland hat der Hype um die Dubai-Schokolade extreme Folgen. Viele Regale bleiben aktuell leer. Um welches besondere Produkt es sich dabei handelt, kannst du HIER nachlesen.

Zu einem großen Diskussions-Punkt hatte sich längst der Preis der Dubai-Schokolade entwickelt. Selbst bei Discountern müssen die Kunden extrem tief in die Tasche greifen, um an die begehrte Süßigkeit zu kommen. Wie die Preise für die verschiedenen Varianten der Dubai-Schokolade bei Kaufland, Edeka, Netto und Co. aussehen, erfährst du HIER.