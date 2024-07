Kaufland Rückruf: Fehler bei Fertigung – bei DIESEM Getränk musst du aufpassen

In Deutschland gelten hohe Lebensmittelstandards, die auch für die Kontrolle der Waren in Discountern und Supermärkten wie Kaufland zutreffen. Trotz dieser strengen Überprüfungen kann es vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen führt Kaufland, wie auch andere Verkaufsstellen, Rückrufaktionen durch.

Die Gründe für Rückrufe bei Kaufland sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte unerwünschte Substanzen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Auch fehlerhafte Kennzeichnungen können problematisch sein. Besonders für Allergiker sind unvollständige Angaben zu Inhaltsstoffen gefährlich. Zudem können falsch gedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien einen Rückruf bei Kaufland und anderen Anbietern notwendig machen.

Probleme bei Apfelschorle

Bei Kaufland wird eine Apfelschorle zurückgerufen. Foto: Refresco Deutschland GmbH

Donnerstag, 11. Juli: Die Refresco Deutschland GmbH informiert darüber, dass ein bei Kaufland vertriebenes Getränk von einem Rückruf betroffen ist. Dabei handelt es sich um die K-Classic-Apfelschorle in der 0,5l und 1,5 Liter-Plastik-Flasche und den folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD):

07.12.2024 – 1,5l Flasche

17.12.2024 – 1,5l Flasche

18.12.2024 – 1,5l Flasche

19.12.2024 – 1,5l Flasche

13.01.2025 – 0,5l Flasche

14.01.2025 – 0,5l Flasche

Grund für den Rückruf bei Kaufland ist, dass bei der Herstellung Hefe in die Flaschen gelangt sein könnte. Diese sorgt für einen Gärungsprozess und somit einen Druckaufbau. Außerdem kann sich die Apfelschorle dadurch eintrüben. Es besteht die Gefahr, dass die Flasche platzt und somit eine Verletzungsgefahr.

Fehler bei Fertig-Gericht

Bei Kaufland wird ein Fertig-Gericht zurückgerufen. Foto: Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG

Montag, 17. Juni: Nach den Angaben der Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG ist ein Produkt, welches bei Kaufland vertrieben wurde, von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich um das Fertig-Gericht „K Classic Hähnchengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsauce mit Spiralnudeln“ in der 400-Gramm-Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 30.07.24. Das Produkt hat die GTIN 4063367241253.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, steckt hinter dem Rückruf des Kauflands-Produkts ein Fehler. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt nicht deklarierter Sesam enthalten ist. Für Menschen dir allergisch gegen Sesam sind, kann das übel werden. Sie sollten das betroffene „K Classic Hähnchengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsauce mit Spiralnudeln“ auf keinen Fall essen. Alle anderen können das Essen problemlos verzehren.

Neben den Rückrufen bei Kaufland informieren wir dich auch über die aktuellen Produkt-Rückrufe bei Lidl.>>>