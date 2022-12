Kaufland, Rewe und Co: Rückruf von beliebtem Wodka – Verzehr kann lebensgefährlich werden

Wodka-Rückruf bei Kaufland, Rewe und Co! Der Verzehr einiger Produkte kann unter Umständen lebensgefährlich werden. Die Three Sixty GmbH ruft eine Charge Three Sixty Vodka 100 Proof in der silbernen Flasche zurück. Du kannst sie unter anderem bei Kaufland und Rewe kaufen.

Das Unternehmen aus Berlin teilt mit: Es bestehe die Möglichkeit, dass einzelne Flaschen einer Charge der Sorte 100 PROOF 0,7 Liter in der silbernen Flasche (Art.-Nr. 7000, EAN Flasche 4007675700002, EAN Karton 4007675700033) unterhalb der Verschlusskappe am Flaschenhals beschädigt sein können – Glasbruch-Gefahr!

Kaufland, Rewe und Co: Tauschen oder Geld zurück

Daher hat sich die Three Sixty GmbH Berlin für den Rückruf der Charge entschieden und sämtliche Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet. Diese beinhalten das Einbinden der zuständigen Behörden, Kunden und Partner sowie Rücknahme der betroffenen Ware aus dem Verkauf.

Die Three Sixty GmbH ruft eine Charge Wodka zurück. Foto: Three Sixty GmbH

Um jegliche Gefährdung auszuschließen, bittet das Unternehmen daher darum, die Produkte mit der Losnummer L5322182 und L5322181 nicht zu verwenden. Der EAN der Flasche sowie die Losnummer befinden sich auf dem Rückenetikett der Flasche.

Du kannst das Produkt in den jeweiligen Verkaufsstellen tauschen oder bekommst den Kaufpreis zurückerstattet.