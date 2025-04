Kaufland: Diesen Spar-Trick kennt kaum jemand – doch Kunden versuchen zu schummeln

Sicherlich ist das schon einmal jedem Kunden von Kaufland und Co. passiert: ein Produkt, das eigentlich abgelaufen ist, ist im Einkaufswagen gelandet. Oftmals entdeckt man den Übeltäter dann erst zu Hause.

Umso ärgerlicher, da man oftmals zu faul ist, sich noch mal auf den Weg zurück in den Supermarkt zu machen. Doch Kaufland hat dafür eine ziemlich gute Alternative – die Kunden jedoch schamlos ausnutzen. Doch was ist der Trick?

Kennst du diesen Kaufland-Trick?

Aufpassen zahlt sich nämlich bei Kaufland richtig aus. Wie das Unternehmen auf seiner Webseite erklärt, können Kunden richtig absahnen, wenn sie abgelaufene Produkte entdecken. „Findest du bei uns Artikel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, sortieren wir diese aus und bedanken uns bei dir mit einem 2.50-Euro-Einkaufsgutschein“, heißt es da konkret.

Das heißt also konkret: Abgelaufene Produkte werden nicht mehr einfach so zurückgelassen, sondern schnurstracks zum Info-Counter der Filiale gebracht. Mit dem eingesackten Gutschein lässt es sich auch direkt viel leichter weiter einkaufen. Doch dieser Trick hat schon seine Runde im Netz gemacht – was nicht nur von Vorteil ist.

Kunden begeben sich auf die Jagd

Denn auf TikTok geben einige Nutzer Tipps, wie man gezielt abgelaufene Produkte finden kann. „Guter Trick ist natürlich, immer ganz hinten zu schauen“, erklärt ein User im Netz er. Auch die Tiefkühltruhe sei eine ziemlich gute Anlaufstelle: „Da sind richtige Schätze versteckt.“ Eine Nutzerin, die wohl bei Kaufland arbeitet, nimmt den Suchenden aber nun den Wind aus den Segeln. „Egal wie viel du bei Kaufland findest, bei uns gibt es nur einen Gutschein am Tag“, erklärt die Userin.

Denn offenbar hat dieser Kaufland-Trick auch seine unschöne Seite. Auf „X“ schreibt ein Nutzer nämlich, dass es wohl Personen gebe, die täglich immer dieselbe Runde durch den Markt ziehen und Artikel aus Regalen nehmen, um die dann irgendwo anders hinzustellen. Dabei handele es sich vor allem meist um verderbliche Ware, um die dann nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums an der Info abzugeben und um einen Gutschein zu kassieren.