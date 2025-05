Kaufland: Neues Problem an der SB-Kasse – „Können wir das bitte einführen?“

Die Selbstbedienungs-Kassen („SB-Kassen“) bei Kaufland, Edeka und Co. wurden in der letzten Zeit immer beliebter und sind inzwischen im Supermarkt kaum wegzudenken. Kunden nutzen die Kassen, um ihre Ware selbstständig und in ihrem eigenen Tempo einzuscannen und zu bezahlen.

Und nicht nur Kunden, sondern auch die Mitarbeiter von Kaufland, Edeka und Co. sparen sich Zeit durch die SB-Kassen. Denn während die Kunden ihre Produkte selbst einscannen, können die Mitarbeiter sich um andere Dinge kümmern und mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen. Ein Problem gibt es bei den SB-Kassen allerdings…

Kaufland: Das fehlt Kunden bei den SB-Kassen

Auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ macht ein User auf das Problem aufmerksam. Denn eines fehle an den SB-Kassen bei Kaufland, Globus und Co.: Ein Lesegerät für den Personalausweis, um sein Alter zu verifizieren. Und das, „obwohl es jeder Zigarettenautomat hat“.

Ein solches Lesegerät würde den Kauf von Alkohol, Zigaretten oder anderen Produkten, die erst ab einem gewissen Alter erwerbbar sind, erleichtern. Aktuell weisen die Scanner die Supermarkt-Mitarbeiter noch auf den Kauf hin, wodurch diese dein Alter selbst prüfen müssen. Ein Ärgernis für den Kunden, denn dieser muss auf den Mitarbeiter warten.

Der Kaufland-Kunde fragt sich, warum es für diese Verifizierung noch keine Leser gibt. „Können wir das bitte einführen?“, fragt er, gibt aber zu bedenken, dass Personen, die das benötigte Alter erreicht haben, ihre Ausweise auch den jüngeren Personen geben könnten. „Aber ich meine, ist beim Zigarettenautomaten ja auch so und es wird hingenommen…“, argumentiert der Kunde.

„Ein Hotspot für Diebstahl“

Andere Nutzer sehen noch weitere Schwierigkeiten bei der Nutzung von Ausweis-Lesegeräten an der SB-Kasse. „Kostet einerseits nochmal extra und da gerade Spirituosen gerne geklaut werden und die SB-Kasse eh ein Hotspot für Diebstahl ist, ist es für den Mitarbeiter leichter zu sehen, dass du die Spritflasche gescannt hast, wenn das Lämpchen leuchtet“.

Wenn ein Mitarbeiter dich also mit einer Alkoholflasche sieht, aber keine Altersprüfung verlangt wird, weiß er sofort, dass du die Flasche nicht gescannt hast.

„Dazu kommt noch, (…) dass der 17-jährige Pascal ja mit dem geklauten Ausweis seiner Mutter ansonsten eigenständig eine Flasche Schnaps kaufen könnte und sich volllaufen lassen kann“, findet der User einen weiteren Grund.

Gibt es eine ähnliche Funktion schon?

Ein Nutzer berichtet, dass es eine ähnliche Funktion bereits bei Netto gebe. „Man hält seine Bankkarte hin und dann muss kein Personal kommen“, schreibt er. „Das ist ein Feature von Debit- und Kreditkarten – die haben neben der Bezahlfunktion auch noch einen Datenspeicher, wo unter anderem das Alter des Karteninhabers drin steht“, erklärt ein User. Die SB-Kasse bekomme allerdings nicht das genaue Alter des Kunden, sondern bestätige lediglich, dass der Karteninhaber über einem bestimmten Alter ist, vermutet er.

Ob ein Lesegerät für den Personalausweis bei Kaufland und Co. schließlich doch eingeführt wird, bleibt abzuwarten. Kunden scheinen Bedenken zu haben, dass die Funktion Diebstähle oder illegalen Alkoholverkauf an Minderjährige nur noch vereinfachen würde. Schließlich sind die SB-Kassen schon fast bekannt dafür, dass kriminelle Kunden hier das ein oder andere Produkt ungescannt mitgehen lassen (mehr dazu in diesem Artikel).