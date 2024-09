Kaufland-Kundin kauft im Supermarkt ein – plötzlich fällt sie aus allen Wolken

Bei zahlreichen Verbrauchern wandern die Produkte im Eiltempo von den Regalen direkt in den Einkaufswagen. Immerhin möchte man den lästigen Wocheneinkauf doch so schnell wie es geht über die Bühne bringen. Für eine Kaufland-Kundin hätte sich der genaue Blick auf das Objekt ihrer Begierde gelohnt.

Die Frau fiel während ihres Kauflands-Einkaufs aus allen Wolken. Sie machte eine Entdeckung, bei der sie sich gewünscht hätte, dass sie diese schon viel eher gemacht hätte. Doch manchmal fällt der Groschen halt spät.

Kaufland-Kundin wegen diesem Produkt total von der Rolle

Dabei muss die besagte Kaufland-Kundin als Veganerin ihre Augen doppelt offenhalten, wenn es ums Thema Einkaufen geht. Zutatenlisten müssen schließlich genaustens geprüft werden – auch, wenn zahlreiche Supermärkte und Discounter bereits eine gut sortierte vegane Ecke besitzen. Im Netz werden unter Veganern auch gut und gerne mal heiße Tipps ausgetauscht.

Wie „tz“ berichtet, ging es in einer Facebook-Gruppe für Veganer um ein ganz bestimmtes Produkt. Eine Kaufland-Kundin fiel wegen eines Fundes aus allen Wolken – und wollte das mit der Netzgemeinde teilen. „Seit wann bitte sind Paprika-Ecken vegan? Und wieso sagt mir das keiner? Übrigens gerade bei Kaufland im Angebot“, schreibt sie. Dazu postet sie zwei Fotos, die ihren Wagen gut gefüllt mit dem würzigen Snack der Marke „funny frisch“ zeigen plus eine Nahaufnahme des veganen Labels, welches die Verpackungsrückseite ziert.

Neue Rezeptur bei Paprika-Ecken?

Und die Reaktion der veganen Community ließ nicht lange auf sich warten. „Ja, das wusste ich, aber als ich das letzte Mal auf die Rückseite der Paprika-Ecken geschaut hab, waren die nicht vegan und ich hab innerlich geweint.“ Anscheinend wurde hier also an der Rezeptur herumgeschraubt – sehr zu Freude von veganen Chips-Freunden.

„Ich steh grad auf dem Schlauch. Was sollte denn generell an Chips nicht vegan sein?“, fragt sich ein anderer User – und erhält prompt einen Screenshot als Antwort wonach unter anderem Butterreinfett, Sahnepulver, Käsepulver oder Süßmolkepulver in solchen Snacks enthalten sein können.

Doch vegan hin oder her. Nur weil die Paprika-Ecken (inzwischen) ohne tierische Zutaten sind, heißt das natürlich noch lange nicht, dass sie auch jeder Veganer mag. „Haben wir gestern auch gekauft. Ich finde sie sehr penetrant vom Geschmack … find sie nicht gut, ist aber Geschmacksache“, so die Meinung einer Person.