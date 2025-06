Kaufland: Kunde bestellt online – es wird der teuerste Einkauf in der Supermarkt-Geschichte

Der digitale Wandel hat unser Einkaufsverhalten revolutioniert und neue Möglichkeiten geschaffen. Millionen Menschen stöbern, vergleichen und ordern bequem von zu Hause aus. Dabei gibt es oft überraschende Trends, ungewöhnliche Bestseller und faszinierende Details, die weit mehr verraten als auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Ein genauer Blick lohnt sich.

Kaufland zieht Kunden aus ganz Deutschland an

Der Kaufland-Marktplatz feiert sein vierjähriges Bestehen mit Jubiläumsangeboten und gewährt spannende Einblicke. Seit dem Start verbindet Kaufland stationäre und digitale Verkaufswelten erfolgreich. Mit bis zu 32 Millionen monatlichen Besuchern und 45 Millionen Produkten ist Kaufland.de einer der größten Marktplätze Deutschlands. Rund 13.000 Händler bieten hier ihre Waren an.

Sonntags ist der beliebteste Bestelltag, besonders zwischen 20 und 21 Uhr. Ein Rekordwarenkorb erreichte dabei 79.022,7 Euro. Am häufigsten kaufen die Kunden jedoch 3D-Paneele für Wände und Decken. Vor allem Maße von 50×50 cm sind stark gefragt.

Regionale Unterschiede prägen das Kaufverhalten. Thüringer und Brandenburger setzen auf wetterfeste Klickfliesen. In Mecklenburg-Vorpommern erzielt der Lebensbaum hohe Verkäufe, während Hamburger ein LEGO Icons Blumenstrauß Set bevorzugen. Blumenmotive erfreuen sich in beiden Regionen besonderer Beliebtheit.

Technik und Gaming: Kaufland bleibt am Puls der Zeit

Gaming begeistert deutschlandweit. Die Playstation 5 ist in jedem Bundesland Spitzenreiter. Allein in Schleswig-Holstein wurde über eine Million Euro für die Konsole ausgegeben. Im Süden der Republik rangieren Saugroboter besonders hoch im Ranking und erreichen in Bayern und Baden-Württemberg die Top 3 der Bestseller.

Kaufland.de bietet für jeden Bereich das passende Produkt. Von Möbelstücken über Drohnen bis hin zu Saugrobotern und Elektrofahrrädern findet sich eine breite Auswahl. Dieses vielfältige Angebot macht Kaufland zu einer beliebten Adresse für Online-Einkäufe.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.