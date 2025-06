Kaufland will Kunden belohnen – die geben Supermarkt direkt einen Korb! „Nein danke“

Seit jeher versuchen Supermärkte und Discounter, Kunden mit verschiedenen Angeboten und Aktionen anzulocken. Besonders das Sammeln der Payback-Punkte ist dabei eine gängige Methode, die Edeka, Netto oder auch dm nutzen, um Kunden zu gewinnen. Kaufland ist bislang aber noch nicht auf den Payback-Zug aufgesprungen.

Dafür setzt der Discounter mit seiner Kaufland Card auf das eigene Treue-Programm. Kunden können auch hier Punkte sammeln und sich dabei Coupons oder andere Angebote sichern. Eine neue Treue-Aktion erntet jetzt allerdings heftig Kritik.

Kaufland mit neuer Treue-Aktion

Gemeinsam mit dem Unternehmen KOZIOL, das unter anderem Gläser aus „Superglas“ verkauft, führt der Discounter eine neue Treue-Aktion ein, um Kunden anzulocken. Einkäufer, die eine Kaufland Card haben, scannen diese normalerweise bei jedem Einkauf an der Kasse und bekommen pro fünf Euro Einkaufswert einen digitalen Treue-Punkt dazu.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei dieser Aktion können nun sogar Kunden ohne Kaufland Card profitieren: „Kaufe bei uns ein und erhalte bis 13. August 2025 pro fünf Euro Einkaufswert einen Treue-Punkt als Aufkleber für deine Sammelkarte“, verspricht Kaufland. Sobald du zehn Punkte gesammelt hast, kannst du diese bis zum 20. August 2025 in eine Wunschprämie aus dem Treue-Sortiment eintauschen.

„Bis zum 20. August erhältst du exklusiv bei dieser Treueaktion für nur 10 statt 20 Treuepunkte unzerbrechliche und nachhaltige Treueprämien von KOZIOL mit bis zu 58 Prozent Treuerabatt“, wirbt Kaufland auf Facebook mit der Aktion. Doch Kunden sehen wenig Grund zur Freude.

+++Rewe, Kaufland und Co. drehen an der Preisspirale – Kunden erwischt es eiskalt!+++

„10 Euro für Plastik? Nein danke“

Die Stimmung in den Facebook-Kommentaren unter dem Post ist durchwachsen. „10 Euro für Plastik? Nein danke“, kommentiert eine Userin. Eine andere stimmt ihr zu und schreibt: „Plastik Gelumpe“. Kaufland reagiert sofort und stellt klar, dass KOZIOL auf „nachhaltige Materialien, darunter biozirkuläre Kunststoffe, die aus recycelten Pflanzenölen gewonnen werden“ setzt.

Mehr News:

Andere Kunden scheinen von der Idee angetan zu sein. „Endlich mal was tolles“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. „Muss man in die Hand nehmen, wie es original ausschaut“, befindet eine Userin.