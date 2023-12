Kaufland mit anderen Öffnungszeiten an Silvester – wann du im Markt einkaufen kannst

Üblicherweise sind die Öffnungszeiten von Supermarktketten wie Kaufland an Silvester für Einkäufer besonders wichtig, da viele noch die letzten Besorgungen für die Feierlichkeiten des Jahreswechsels erledigen möchten. Doch dieses Jahr fällt Silvester auf einen Sonntag, was bedeutet, dass Kaufland sowie viele andere Einzelhandelsketten eine Änderung ihrer gewohnten Öffnungszeiten vornehmen müssen.

In der Regel könnten Kunden davon ausgehen, dass Kaufland-Filialen am 31. Dezember von etwa 7 bis 14 Uhr für den allgemeinen Verkauf geöffnet sind. Aber aufgrund der Tatsache, dass Silvester 2023 auf einen Sonntag fällt, bleiben fast alle Kaufland-Filialen in diesem Jahr geschlossen. Das erfordert von Kunden eine gewisse Anpassung und vorausschauende Planung, um nicht ohne die notwendigen Zutaten für Silvester dazustehen.

Kaufland: Öffnungszeiten an Silvester angepasst

Es gibt allerdings Ausnahmen zu dieser Regelung. Einige Kaufland-Standorte, die sich an besonderen Orten wie beispielsweise Bahnhöfen befinden, dürfen auch an Sonntagen ihre Pforten öffnen. Diese Kaufland-Filialen repräsentieren sichere Anlaufstellen für diejenigen, die am Silvestersonntag noch Einkäufe tätigen müssen.

Allerdings sollten sich Kunden dennoch vor dem Silvestereinkauf informieren, denn je nach Filiale kann es unterschiedliche Öffnungszeiten geben. Das bedeutet für alle, die auf Nummer sicher gehen möchten, dass ein kurzer Anruf oder eine schnelle Recherche im Internet Klarheit über die exakten Öffnungszeiten von Kaufland-Filialen bringt.

Bremen bildet eine Ausnahme

Bemerkenswert ist auch, dass das Bundesland Bremen als einzige Ausnahme in Deutschland die Öffnung von Läden an Silvester erlaubt, wobei die Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr gelten. Aber auch hier gilt: Nicht jeder Supermarkt wird von dieser Regelung Gebrauch machen, also ist es ratsam, dass Kunden hier ebenso auf die oben genannte Weise ihre Recherche betreiben.

Kaufland ist nicht allein mit der Entscheidung, an Silvester die meisten Filialen geschlossen zu halten. Andere große Supermarkt- und Discounterketten, wie Aldi, Edeka, Rewe, Lidl, Netto oder Penny, gehen ähnlich vor.

Kaufland-Kunden müssen Öffnungszeiten an Silvester beachten

Die meisten Filialen dieser Unternehmen folgen der Regel und bleiben an Silvester geschlossen. Dennoch gilt auch hier: Besondere Standorte an Bahnhöfen und ähnlichen Plätzen könnten von dieser Regel ausgenommen sein und Kunden trotz des Sonntags ihre Türen öffnen.

Die Öffnungszeiten von Aldi und anderen Supermärkten zu prüfen wird damit zu einem essenziellen Bestandteil der Silvester-Vorbereitungen für 2023. Es ist deshalb ein kleines, aber wichtiges Detail, dass Kunden sich im Vorfeld über die Öffnungszeiten ihrer lokalen Geschäfte informieren, bevor sie ihre Einkaufspläne für Silvester finalisieren. So kann der Jahreswechsel ohne unerwünschte Überraschungen erfolgen, und alle können gut versorgt in das neue Jahr starten.

