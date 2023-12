Kaufland-Kundin entdeckt Angebot im Prospekt – an der Kasse folgt das böse Erwachen

Für diese Kundin von Kaufland wartete am Ende ihres Einkaufs ein böses Erwachen. Im Zentrum der Aufregung stehen der Kaufland-Prospekt, beliebte Getränke und eine unschöne Überraschung an der Kasse. Aber eins nach dem anderen.

Woche für Woche locken Supermärkte und Discounter ihre Kunden mit besonderen Angeboten in die Filialen – so auch Kaufland. Der Vollsortimenter teilte in seinem Prospekt zuletzt mit, dass ein Kasten mit diversen Getränken aus dem Hause Coca Cola für 8,99 Euro statt 14,99 Euro erhältlich sein. Ein Rabatt von 40 Prozent – das wollte so mancher Kunde sich nicht entgehen lassen.

Kaufland: Verwirrung um Angebot

Das trifft auch auf eine Kaufland-Kundin zu, die ihre Erfahrungen anschließend auf Facebook teilte. Sie wollte das Sonderangebot wahrnehmen und stelle sich in der Kaufland-Filiale ihres Vertrauens einen Kasten mit ihren Lieblings-Getränken von Coca Cola zusammen. Doch an der Kasse folgte der Schock.

Denn für die Kundin wurden die 14,99 Euro fällig, anstatt der angepriesenen 8,99 Euro. Der Mitarbeiter an der Kasse habe daraufhin mitgeteilt, dass der Rabatt nur gelte, wenn man einen gesamten Kasten einer einzigen Getränkesorte kauft. „Es ist schon blöd für mich als Kundin, wenn ihr mit gemischten Kästen Werbung macht und nirgends darauf hinweist, dass die Kästen nicht gemischt werden dürfen und sortenrein zu sein haben, wenn man das Angebot in Anspruch nehmen möchte“, schimpft die Kundin: „40 Prozent mehr zu zahlen als man erwartet, ist schon ordentlich.“

Andere Kunden erlebten ähnliches

Die Erlebnisse der Kaufland-Kundin stellen offenbar kein Einzelschicksal dar. Andere Kunden berichten von ähnlichen Erfahrungen. „Das hatten wir bei Rewe auch vor einem Monat“, schreibt eine andere Kundin: „Coca Cola war im Angebot. Wir hatten zwei Flaschen Cherry Coke mit drin, und die Mitarbeiter sagten, die wären nicht mit im Angebot. Und so haben sie die Kiste anders gerechnet.“

Und wieder eine andere Kundin erzählt: „Den Ärger kann ich nachvollziehen. Heute bei Rossmann wollte ich ein Spiel im Sonderangebot kaufen. An der Kasse wurde der Normalpreis berechnet. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass das Spiel nur mit einer bestimmten Chargennummer im Angebot ist. Alle anderen Nummern kosten den normalen Preis.“

Wenig später aktualisierte die Kaufland-Kundin ihren Beitrag und musste eingestehen: Sie hatte den Rabatt doch erhalten. Allerdings war auf dem Kassenbon zunächst der Normalpreis von 14,99 Euro abgebildet und der Preisnachlass erst weiter unter auf dem Bon berücksichtigt worden.