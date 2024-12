Kaufland: Kunden wissen nicht, wie ihnen geschieht – sie kommen am Eingang nicht dran vorbei

Im Dezember wartet eine Neuerung bei Kaufland auf die Kunden. Die erleben jetzt gleich eine doppelte Überraschung. Schon am Eingang zur Filiale können sie die Veränderung entdecken.

Dort stehen nun neue mysteriöse Automaten mit geheimnisvollen Paketen drin. Was es damit auf sich hat? Kaufland hat nun erklärt, was in den Paketen steckt – es ist eine wahre Weihnachtsüberraschung!

Kaufland stellt neue Automaten auf

Kunden stoßen jetzt am Supermarkt-Eingang auf neue Automaten. Diese enthalten „Mystery-Packs”, also uneinsichtige Pakete mit Überraschungsinhalt. „Am sogenannten Mystery-Pack-Automaten lassen sich im Vorkassenbereich der Filiale für Beträge zwischen zehn und 15 Euro Retourenpakete erwerben“, klärt der Supermarkt über die Neuerung auf.

Kunden erleben so praktisch eine doppelte Überraschung – erst die neuen Automaten und dann wissen sie auch nicht, was sich in den Paketen befindet. Hier ist nämlich alles mögliche drin, von Technik über Kleidung oder sonstige unverderbliche Produkte. Diese wurden zuvor im Online-Shop von Kunden bestellt, die sie dann wieder zurückgeschickt haben. Es können aber auch Pakete sein, die nie zugestellt oder in der Packstation oder im Paketshop abgeholt wurden.

Kaufland-Angebot begeistert Kunden

„Mit den sogenannte ‚Mystery-Pack-Automaten‘ ergänzen wir unsere Serviceleistungen um ein weiteres, interessantes Angebot“, so Claudia Gurr, Senior Projektleiterin für Vermietung bei Kaufland. „Es geht hier um einen besonderen Überraschungseffekt, und genau das reizt die Kunden. Ähnlich wie bei Rubbellosen, nur ohne Nieten.“

Ein erster Automat dieser Art steht bereits seit Sommer in einer bayerischen Filiale. Einige weitere sind bisher gefolgt. Nun sollen insgesamt erst einmal 50 Stück an verschiedenen – bisher noch unbekannten – Standorten aufgestellt werden. Künftig plant der Supermarkt allerdings schon mit 100. Der erste Automat war offenbar eingeschlagen wie eine Bombe. „Die Kunden waren begeistert und haben regelrecht Schlange gestanden, um ein Mystery-Pack zu ergattern.“