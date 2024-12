Kaufland-Mitarbeiter enthüllt Weihnachtsgeschenk vom Unternehmen – „Kram, der weg muss?“

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und es sind nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Zum Fest beschenken sich in der Regel nicht nur Freunde und Familien, auch Unternehmen lassen ihren Mitarbeitern zu diesem Anlass oft ein kleines Geschenk zukommen.

So auch die Einzelhandelskette Kaufland. Ein Kaufland-Angestellter hat nun im Netz enthüllt, was sich im Präsentkorb seines Arbeitgebers verbarg – und erntet überraschte Reaktionen. Auch der Mitarbeiter selbst scheint nicht ganz glücklich mit dem Weihnachtsgeschenk zu sein.

Kaufland schenkt Mitarbeitern Warenkorb zu Weihnachten

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul – so heißt es im Volksmund. Ein Kaufland-Mitarbeiter sieht das aber etwas anders. Freimütig zeigt er das Weihnachtsgeschenk seines Arbeitgebers im Netz und gibt dabei auch zu, dass damit nicht allzu viel anfangen kann.

In einem Beitrag in dem Online-Forum „Reddit“ präsentiert der Angestellte das Geschenk mit Hilfe eines Fotos. Zu sehen sind einige Lebensmittel wie Honig, Bandnudeln, Erdbeer-Marmelade, Walnusskerne und Zartbitter-Schokolade – natürlich alles von der Kaufland-Eigenmarke. Obendrauf gibt es noch einen Akkuschrauber.

„Jedes Jahr kriegt jeder Mitarbeiter ein Weihnachtsgeschenk. Da die einheitlich sind, kriegt jeder das Gleiche“, erklärt der Kaufland-Mitarbeiter. „Ich freu mich zwar über den Akkuschrauber, aber weiß immer nicht, was ich dann mit manchen Sachen davon anfangen soll. Marmelade und Schokolade sind vegan. Hab leider auch ne Nussallergie, aber die Tüte kriegen meine Mitbewohner schon weg.“

Kaufland: Gemischte Reaktionen

In den Kommentaren unter dem Beitrag gibt es viele interessierte, aber auch gemischte Reaktionen auf das Mitarbeitergeschenk von Kaufland. „Ich finde es cool, dass ihr was bekommt. Wir kriegen buchstäblich nichts. Da wäre ich über einen Akkuschrauber und ein paar Nüsse glücklich“, schreibt jemand.

„Ich will nicht derjenige sein, der auswählt, was in die Kisten kommt. Hab selber zwei bis drei davon bekommen vor fast 20 Jahren. Alle werden nie zufrieden sein und irgendwer mag immer etwas nicht, ist allergisch, Veganer, Vegetarier oder hat andere Gründe. Immerhin schön, dass das beibehalten wurde. Free Stuff. Und was man nicht will, kann man immer verschenken oder spenden“, findet ein anderer.

Doch es gibt auch die komplett gegenteilige Meinung. So kritisiert ein Kommentator: „‚Weihnachtsgeschenk‘ im November aus random eigenen Produkten, deren Zusammensetzung null Sinn ergibt und die selbst im Verkauf vielleicht einen Stundenlohn kosten… entsorgt der schwarz so Kram, der weg muss, um Lager für Weihnachtswaren freizumachen oder was ist das!?“

Am Ende ist es wie so oft im Leben – es kommt auf die eigene Einstellung an. Der beschenkte Kaufland-Mitarbeiter scheint sich ja immerhin über den nicht essbaren Akkuschrauber zu freuen.