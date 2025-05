Nach Kaufland, Lidl und Co. – nächster Discounter führt versteckte Gebühr ein

Eigentlich lassen wir doch bereits genug Geld in den Supermärkten und Discountern wie Kaufland, Lidl und Co. Wenn dann noch hintenrum Gebühren dazukommen, werden die Kunden wohl wenig begeistert sein.

Doch nach Kaufland, Lidl und Co. kostet jetzt auch bei Netto eine Sache etwas, die vorher komplett kostenlos war. Was das ist, erfährst du in diesem Artikel.

Nach Kaufland, Lidl und Co. – jetzt führt auch Netto eine versteckte Gebühr ein

Bisher war er bei Netto noch umsonst: der Knotenbeutel oder auch Hemdchenbeutel für Obst und Gemüse. Jetzt verlangt der Discounter 1 Cent dafür, berichtet „Ruhr24“. Und damit ist der Markt nicht alleine. Wir berichtetet bereits schon darüber, dass auch Kaufland und Lidl für den Beutel einen symbolischen Cent eingeführt haben. Und nun auch noch Netto Marken-Discount.

Doch nicht nur die neuen Kosten sorgen hierbei für Unmut. In vielen Supermärkten und Discountern wird recht versteckt oder gar nicht auf die Mehrkosten hingewiesen und die Kunden merken es erst an der Kasse oder sogar erst, wenn sie den Bon zu Hause überprüfen. Verbraucherschützer fordern daher eine klare Kennzeichnung.

Was steckt hinter der Gebühr?

Kaufland, Lidl und auch Netto haben aber dennoch einen triftigen Grund, diese Gebühr für die Obst- und Gemüsebeutel einzuführen. Einwegplastik soll damit weiter reduziert werden. Die Hoffnung: Kunden bringen ihre eigenen wiederverwendbaren Netze und Stoffbeutel mit. Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

Denn laut Statistischem Bundesamt wurden die Knotenbeutel allein im Jahr 2019 circa 3,65 Milliarden Mal in Deutschland verbraucht. Das bedeutet, dass jeder rund 44 Stück im Jahr genutzt hat. Eine hohe Anzahl dafür, dass die Nutzungsdauer nur um die 20 Minuten beträgt.

