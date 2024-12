Kaufland-Kunden entdecken fiese Extra-Gebühr auf Bon – „Was für Abzocker“

Es ist schon manchmal erstaunlich, was man alles so auf einem Kassenbon entdecken kann. Immer länger werden die Zettel, die man bei Kaufland und Co. an der Kasse ausgehändigt bekommt. Oft steht am unteren Ende viel Werbung drauf.

Doch jetzt haben Kaufland-Kunden doch tatsächlich eine neue Gebühr auf dem Kassenzettel entdeckt, die ihnen bisher nie aufgefallen war. Und darüber sind sie alles andere als erfreut.

Kaufland nimmt Gebühr für Tüten

Eine Kundin beschwert sich jetzt auf Facebook. Ihrer Geschichte nach wollte sie im Supermarkt Obst und Gemüse unverpackt einkaufen und hatte dafür die vor Ort ausliegenden Tüten benutzt. „Da dachte ich, ich nehme mir paar Tüten mit und lass den Verpackungsmüll im Laden. Die Tüten kann ich ja öfter wieder benutzen.“ Das war zumindest ihr Plan.

Auch interessant: Kaufland, Rewe, Aldi & Co.: Öffnungszeiten-Kracher – Kunden sollten aufpassen!

Doch kam es ganz anders. Denn an der Kasse wollte die Supermarktmitarbeiterin plötzlich einen Cent pro Tüte von ihr. „Davon habe ich ja noch nie gehört“, war ihre erste Reaktion. Schon aus Prinzip wollte sie daraufhin die Tüten zurückgeben. Ihre Devise: „Ist schon alles teuer genug“. Zudem würde sie etwa bei Netto nie extra für die Tüten zahlen müssen.

Kaufland klärt auf

Einem anderen Kaufland-Kunden war der Extra-Cent zuletzt ebenfalls auf seinem Bon aufgefallen. „Bei Aldi ist das inzwischen auch so. Was für Abzocker“, reagiert eine Facebook-Nutzerin auf seinen Beitrag mit Beweisfoto. Den „symbolische Cent“ hat der Discounter tatsächlich schon 2019 eingeführt. So will auch eine Kaufland-Kundin ein entsprechendes Hinweisschild an der Tütenrolle im Supermarkt entdeckt haben.

Kaufland erklärte gegenüber „Ippen Media“: „Mit der Bepreisung der Knotenbeutel mit einem Cent, die mittlerweile branchenüblich ist, wollen wir unsere Kunden für den bewussteren Verbrauch von Einwegplastik sensibilisieren und Anreize schaffen, sich bei Obst und Gemüse für nachhaltige Alternativen zu entscheiden“.