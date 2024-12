Kaufland, Rewe, Aldi & Co.: Öffnungszeiten-Kracher – Kunden sollten aufpassen!

Kunden von Kaufland, Rewe, Aldi & Co. sollten besser genau aufpassen, wenn sie demnächst ihren Einkauf planen. An einem gewissen Tag können die Öffnungszeiten nämlich stark abweichen, und das, obwohl es sich nicht einmal um einen gesetzlichen Feiertag handelt.

Wer am 31. Dezember noch die letzten Einkäufe bei Kaufland, Rewe, Aldi & Co. erledigen möchte, sollte sich besser über die Öffnungszeiten in den Supermärkten informieren. Denn auch wenn der Silvesterabend kein offizieller Feiertag ist, gelten an diesem Tag Sonderregelungen bezüglich der allgemeinen Ladenöffnungszeiten.

Maximale Öffnungszeiten unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern

Die maximalen Öffnungszeiten variieren jedoch in jedem Bundesland. Während es in einigen Bundesländern, wie unter anderem in Berlin, NRW, Hamburg und Schleswig-Holstein keine Einschränkungen gibt, gilt das nicht überall. So dürfen Kaufland, Rewe, Aldi & Co. in Bremen und Hessen nur von 0 bis 14 Uhr öffnen. In Sachsen ist dies sogar nur von 6 bis 14 Uhr erlaubt.

Tatsächlich unterscheiden sich die Öffnungszeiten von Kaufland, Rewe, Aldi & Co. nicht nur in den einzelnen Bundesländern, sondern können auch abhängig von den einzelnen Filialen sein. Die tatsächlichen Öffnungszeiten können nämlich von den entsprechenden Geschäftsinhabern selbst festgelegt werden, wie „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet.

Um die tatsächlichen Öffnungszeiten der einzelnen Filialen von Kaufland, Rewe, Aldi & Co. herauszufinden, sollte man sicherheitshalber auf Google schauen. Dort werden nämlich oft die abweichenden Öffnungszeiten der einzelnen Filialen angegeben. Auch kann man auf den Websites der Unternehmen eine Übersicht über die individuellen Öffnungszeiten der Filialen finden.

Kaufland, Rewe, Aldi & Co.: Kunden sollen auf Aushänge achten

Abgesehen von individuellen Ausnahmen, geben die einzelnen Unternehmen jedoch eine allgemeine Öffnungszeit an. Da diese jedoch immer abweichen können, rät unter anderem Rewe, „auf die entsprechenden Hinweise/Aushänge der Märkte“ zu achten, um nicht wider Erwarten vor verschlossenen Türen zu stehen.

Die allgemeinen Öffnungszeiten von Kaufland, Rewe, Aldi & Co. an Silvester sind wie folgt: