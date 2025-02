Kaufland: Insider packt über verdorbene Waren aus – Kunden sollten es nie erfahren

Viele Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten teurer geworden. Aber nicht nur die Preise wurden erhöht, sondern die Hersteller haben auch die Verpackungen verkleinert. Kein Wunder, dass auch die Kunden von Kaufland bei den hohen Preisen doppelt und dreifach auf die Qualität der Ware achten.

Genau deshalb versuchen die Märkte umso mehr, eine sehr gute Frische und vor allem eine große Auswahl an Lebensmitteln anzubieten. Doch was passiert mit den Produkten, die nicht verkauft werden oder gar verdorben sind? Genau darüber hat jetzt ein Insider Klartext gesprochen.

Insider enthüllt: Waren im Wert von bis zu 500.000 Euro landen im Müll?

„Fragt mich alles“, fordert ein Reddit-Nutzer die zahlreichen User auf. Dazu gibt er preis, dass er Chef von einem Kaufland sei. Kein Wunder, dass viele die Gelegenheit nutzten, den vermeintlichen Markt-Insider mit zahlreichen Fragen zu löchern. So will ein User wissen: „Wie hoch ist der Verdienst und wie hoch ist der Zeitaufwand?“ Aber nicht nur das interessiert die Leser, sondern auch, was mit all den Lebensmitteln passiert, die nicht verkauft werden.

„Kannst du in Euro ausdrücken, wie viel Ware pro Monat weggeworfen/geklaut wird? Bei so viel verderblicher Ware muss doch einiges in den Müll wandern?“, fragt ein anderer Leser. Der angebliche Filialleiter antwortet: „Je nach Filialgröße auch sehr unterschiedlich, aber 200.000 bis 500.000 Euro im Jahr und alles dazwischen“. Weiter erklärt er, dass es sich dabei nur um verdorbene Lebensmittel handele. „Diebstahl kommt noch on top.“

Kaufland: „Wir ergreifen Maßnahmen“

Eine ziemlich erschreckende Summe. Und überhaupt ließ sich nicht klären, ob es sich bei dem Reddit-Nutzer tatsächlich um den Leiter einer Kaufland-Filiale handelt. Daher hat unsere Redaktion einmal direkt bei dem Unternehmen nachgefragt, was wirklich dahinter steckt. „Wir nehmen den verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln sehr ernst und setzen uns aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein. Dabei ergreifen wir vielfältige Maßnahmen, um Lebensmittelverlusten schon im Vorfeld vorzubeugen. Zur gezielten Bedarfsplanung unserer Filialen setzen wir Warenwirtschafts- und Bestellsysteme ein, die unter anderem Wetterprognosen und Feiertage berücksichtigen“, erklärt eine Pressesprecherin.

Und weiter: „Unsere Mitarbeiter prüfen täglich und systematisch die Haltbarkeitsdaten der Lebensmittel. Bereits vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums werden Artikel preisreduziert verkauft oder wir stellen sie entsprechenden Einrichtungen oder Organisationen wie der Tafel oder der Initiative Foodsharing zur Verfügung.“

Durch solche Initiativen will Kaufland dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden und gleichzeitig vielen Menschen geholfen wird. Zu konkreten Geldbeträgen äußerte sich Kaufland nicht.